Hayal Kahraman Özalp şimdi evli, mutlu ve 2 çocuklu

30.10.2018 - 08:27 | Güncelleme:

Türkiye'nin en uzun süre ekranda kalan dizilerinden biri olan 'Çocuklar Duymasın'da rol aldı ve tüm Türkiye onu tanıdı. Şimdi ise "Kalbimin kelebekleri" diye tanımladığı Güneş ve Dünya adlarını verdiği kızları ve eşiyle "evli, mutlu ve iki çocuklu" bir yaşam sürüyor

  • 1 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Kahraman Özalp şimdi evli, mutlu ve 2 çocuklu! Hayal Kahraman Özalp kimdir? - Magazin haberleri
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    Hayal Kahraman Özalp, 2010 yılında 'Çocuklar Duymasın' dizisinin kadrosuna katıldığında aslında kısa bir oyunculuk tecrübesi vardı.

  • 2 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Kahraman Özalp şimdi evli, mutlu ve 2 çocuklu! Hayal Kahraman Özalp kimdir? - Magazin haberleri
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    Özalp, daha önce 'İpsiz Recep' ve 'İstanbul'da Aşık Oldum' adlı dizilerde kamera karşısına geçmişti. 

  • 3 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Kahraman Özalp şimdi evli, mutlu ve 2 çocuklu! Hayal Kahraman Özalp kimdir? - Magazin haberleri
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    Özalp, o sırada 25 yaşındaydı ve kendisinden önce Duygu karakterini canlandıran Ayşecan Tatari'nin ayrılmasından sonra onun yerine kadroya katıldı. 

  • 4 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Kahraman Özalp şimdi evli, mutlu ve 2 çocuklu! Hayal Kahraman Özalp kimdir? - Magazin haberleri
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    2010 ile 2013 yılları arasında dizide Duygu karakterini canlandırdı. 

  • 5 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Kahraman Özalp şimdi evli, mutlu ve 2 çocuklu! Hayal Kahraman Özalp kimdir? - Magazin haberleri
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    O dönemde İpsiz Recep dizisinde tanıştığı Murat Kahraman Özalp ile evliydi. 

  • 6 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Kahraman Özalp şimdi evli, mutlu ve 2 çocuklu! Hayal Kahraman Özalp kimdir? - Magazin haberleri
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    Hayal Kahraman Garipoğlu, üç yıl sonra diziden ayrıldı.

  • 7 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Kahraman Özalp şimdi evli, mutlu ve 2 çocuklu! Hayal Kahraman Özalp kimdir? - Magazin haberleri
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    Önce bir kız çocuğu dünyaya getirdi, ardından bir kez daha anne oldu. 

  • 8 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Kahraman Özalp şimdi evli, mutlu ve 2 çocuklu! Hayal Kahraman Özalp kimdir? - Magazin haberleri
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    Son olarak 2015 yılında Çanakkale Yüz Yıllık Mühür adlı yapımda rol alan Hayal Kahraman Özalp, şimdi vaktinin büyük bir bölümünü "kalbimin kelebekleri" diye tanımladığı kızlarına ve eşine ayırıyor. 

  • 9 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Kahraman Özalp şimdi evli, mutlu ve 2 çocuklu! Hayal Kahraman Özalp kimdir? - Magazin haberleri
    9 | 31
  • 10 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Kahraman Özalp şimdi evli, mutlu ve 2 çocuklu! Hayal Kahraman Özalp kimdir? - Magazin haberleri
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  • 11 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Kahraman Özalp şimdi evli, mutlu ve 2 çocuklu! Hayal Kahraman Özalp kimdir? - Magazin haberleri
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  • 12 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Kahraman Özalp şimdi evli, mutlu ve 2 çocuklu! Hayal Kahraman Özalp kimdir? - Magazin haberleri
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  • 13 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Kahraman Özalp şimdi evli, mutlu ve 2 çocuklu! Hayal Kahraman Özalp kimdir? - Magazin haberleri
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  • 14 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Kahraman Özalp şimdi evli, mutlu ve 2 çocuklu! Hayal Kahraman Özalp kimdir? - Magazin haberleri
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  • 15 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Kahraman Özalp şimdi evli, mutlu ve 2 çocuklu! Hayal Kahraman Özalp kimdir? - Magazin haberleri
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  • 16 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Kahraman Özalp şimdi evli, mutlu ve 2 çocuklu! Hayal Kahraman Özalp kimdir? - Magazin haberleri
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  • 17 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Kahraman Özalp şimdi evli, mutlu ve 2 çocuklu! Hayal Kahraman Özalp kimdir? - Magazin haberleri
    17 | 31
  • 18 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Kahraman Özalp şimdi evli, mutlu ve 2 çocuklu! Hayal Kahraman Özalp kimdir? - Magazin haberleri
    18 | 31
  • 19 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Kahraman Özalp şimdi evli, mutlu ve 2 çocuklu! Hayal Kahraman Özalp kimdir? - Magazin haberleri
    19 | 31
  • 20 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Kahraman Özalp şimdi evli, mutlu ve 2 çocuklu! Hayal Kahraman Özalp kimdir? - Magazin haberleri
    20 | 31
  • 21 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Kahraman Özalp şimdi evli, mutlu ve 2 çocuklu! Hayal Kahraman Özalp kimdir? - Magazin haberleri
    21 | 31
  • 22 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Kahraman Özalp şimdi evli, mutlu ve 2 çocuklu! Hayal Kahraman Özalp kimdir? - Magazin haberleri
    22 | 31
  • 23 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Kahraman Özalp şimdi evli, mutlu ve 2 çocuklu! Hayal Kahraman Özalp kimdir? - Magazin haberleri
    23 | 31
  • 24 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Kahraman Özalp şimdi evli, mutlu ve 2 çocuklu! Hayal Kahraman Özalp kimdir? - Magazin haberleri
    24 | 31
  • 25 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Kahraman Özalp şimdi evli, mutlu ve 2 çocuklu! Hayal Kahraman Özalp kimdir? - Magazin haberleri
    25 | 31
  • 26 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Kahraman Özalp şimdi evli, mutlu ve 2 çocuklu! Hayal Kahraman Özalp kimdir? - Magazin haberleri
    26 | 31
  • 27 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Kahraman Özalp şimdi evli, mutlu ve 2 çocuklu! Hayal Kahraman Özalp kimdir? - Magazin haberleri
    27 | 31
  • 28 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Kahraman Özalp şimdi evli, mutlu ve 2 çocuklu! Hayal Kahraman Özalp kimdir? - Magazin haberleri
    28 | 31
  • 29 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Kahraman Özalp şimdi evli, mutlu ve 2 çocuklu! Hayal Kahraman Özalp kimdir? - Magazin haberleri
    29 | 31
  • 30 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Kahraman Özalp şimdi evli, mutlu ve 2 çocuklu! Hayal Kahraman Özalp kimdir? - Magazin haberleri
    30 | 31
  • 31 'Çocuklar Duymasın'ın 'Duygu'su Hayal Kahraman Özalp şimdi evli, mutlu ve 2 çocuklu! Hayal Kahraman Özalp kimdir? - Magazin haberleri
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