Hayal Kahraman Özalp şimdi evli, mutlu ve 2 çocuklu

Türkiye'nin en uzun süre ekranda kalan dizilerinden biri olan 'Çocuklar Duymasın'da rol aldı ve tüm Türkiye onu tanıdı. Şimdi ise "Kalbimin kelebekleri" diye tanımladığı Güneş ve Dünya adlarını verdiği kızları ve eşiyle "evli, mutlu ve iki çocuklu" bir yaşam sürüyor