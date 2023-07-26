Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Magazin Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'suydu! Eşi bakın kim çıktı!

        Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'suydu! Eşi bakın kim çıktı!

        Bir döneme damga vurmuş dizilerden Çocuklar Duymasın'da "feminist Duygu" karakterini canlandıran oyuncu Ayşecan Tatari, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Sosyal medya hesabında sık sık mutlu anlarını sevenleriyle paylaşan Tatari'nin eşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte Ayşe Tatari'nin eşi...

        Habertürk
        Giriş: 26.07.2023 - 15:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        2002-2019 yılları arasında yayınlanan ve yapımcılığını Birol Güven'in yaptığı aile ve durum komedisi türündeki 'Çocuklar Duymasın' dizisinde Duygu karakterini canlandıran Ayşecan Tatari, özel hayatıyla gündem oldu. Güzel ismin eşi de kendisi gibi ünlü oyuncuymuş.

        2

        Evliliklerinde sorunlar yaşayan iki çocuklu bir ailenin, birbiriyle ve dostlarıyla ilişkilerinin anlatıldığı Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterini canlandıran Ayşecan Tatari, ekranlardan uzak yaşıyor olsa da sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.

        3

        1989 doğumlu Ayşecan Tatari şimdilerde evli, mutlu ve çocuklu hayatının keyfini sürüyor. Sosyal medya hesabında 127 bin takipçisi olan genç isim, en güzel anlarını sevenlerinin beğenisine sunuyor.

        4

        Ayşecan Tatari, 2017 yılında son olarak başrollerinde Murat Ünalmış, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı Gülcemal dizisinde Mert karakterini canlandıran oyuncu Edip Tepeli ile nikah masasına oturdu. Çiftin "Müjgan" adını verdikleri bir kızları var.

        5

        İşte Ayşecan Tatari ve eşi Edip Tepeli...

        6
        7
        8
        9
        10
        11
        12
        13
        14
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        Tanju Özcan CHP'den ihraç edildi
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        İstanbul'da sıcaklık artıyor! Şile'de 43.4 derece ölçüldü
        Zaha için flaş sözler! "Rakamlar %100 yanlış"
        Zaha için flaş sözler! "Rakamlar %100 yanlış"
        Vize şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı!
        Vize şebekesine operasyonun detayları ortaya çıktı!
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Marsilya'dan yeşil ışık
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        Yunanistan'da 13 günde 600'den fazla yangın çıktı!
        İşte Fred için istenen bonservis!
        İşte Fred için istenen bonservis!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemide yangın çıktı!
        3 bin otomobilin bulunduğu gemide yangın çıktı!
        Endişelendiren görüntü! Binlerce kuşun yaşam alanı
        Endişelendiren görüntü! Binlerce kuşun yaşam alanı
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        Cani adamın darp ettiği kadın konuştu
        İsmail Kartal'ın 11'i
        İsmail Kartal'ın 11'i
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Uluslararası Yol Federasyonu'ndan Türkiye'ye 2 ödül
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kira ve barınma krizine çözüm ne?
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Kemer yangınında 2'nci gün! 'Spot atma' yüzünden...
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        Sırra kadem bastı
        Sırra kadem bastı
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        Kavurucu sıcaklar yol öfkesini artırıyor
        İşte büyüleyen değişim!
        İşte büyüleyen değişim!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        Fenerbahçe'de gündem yerli transferi!
        "Uzun zamandır beraberiz"
        "Uzun zamandır beraberiz"