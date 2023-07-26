Haberler Magazin Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'suydu! Eşi bakın kim çıktı!

Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'suydu! Eşi bakın kim çıktı! Bir döneme damga vurmuş dizilerden Çocuklar Duymasın'da "feminist Duygu" karakterini canlandıran oyuncu Ayşecan Tatari, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Sosyal medya hesabında sık sık mutlu anlarını sevenleriyle paylaşan Tatari'nin eşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte Ayşe Tatari'nin eşi... Habertürk Giriş: 26.07.2023 - 15:53 Güncelleme: 26.07.2023 - 15:53 facebook

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2002-2019 yılları arasında yayınlanan ve yapımcılığını Birol Güven'in yaptığı aile ve durum komedisi türündeki 'Çocuklar Duymasın' dizisinde Duygu karakterini canlandıran Ayşecan Tatari, özel hayatıyla gündem oldu. Güzel ismin eşi de kendisi gibi ünlü oyuncuymuş.

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Evliliklerinde sorunlar yaşayan iki çocuklu bir ailenin, birbiriyle ve dostlarıyla ilişkilerinin anlatıldığı Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterini canlandıran Ayşecan Tatari, ekranlardan uzak yaşıyor olsa da sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.