Çocuklar Duymasın'ın feminist Duygu'suydu! Eşi bakın kim çıktı!
Bir döneme damga vurmuş dizilerden Çocuklar Duymasın'da "feminist Duygu" karakterini canlandıran oyuncu Ayşecan Tatari, uzun süredir ekranlardan uzak bir yaşam sürüyor. Sosyal medya hesabında sık sık mutlu anlarını sevenleriyle paylaşan Tatari'nin eşini görenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. İşte Ayşe Tatari'nin eşi...
2002-2019 yılları arasında yayınlanan ve yapımcılığını Birol Güven'in yaptığı aile ve durum komedisi türündeki 'Çocuklar Duymasın' dizisinde Duygu karakterini canlandıran Ayşecan Tatari, özel hayatıyla gündem oldu. Güzel ismin eşi de kendisi gibi ünlü oyuncuymuş.
Evliliklerinde sorunlar yaşayan iki çocuklu bir ailenin, birbiriyle ve dostlarıyla ilişkilerinin anlatıldığı Çocuklar Duymasın dizisinde Duygu karakterini canlandıran Ayşecan Tatari, ekranlardan uzak yaşıyor olsa da sosyal medya hesabını oldukça aktif kullanan isimler arasında yer alıyor.
1989 doğumlu Ayşecan Tatari şimdilerde evli, mutlu ve çocuklu hayatının keyfini sürüyor. Sosyal medya hesabında 127 bin takipçisi olan genç isim, en güzel anlarını sevenlerinin beğenisine sunuyor.
Ayşecan Tatari, 2017 yılında son olarak başrollerinde Murat Ünalmış, Melis Sezen gibi isimlerin yer aldığı Gülcemal dizisinde Mert karakterini canlandıran oyuncu Edip Tepeli ile nikah masasına oturdu. Çiftin "Müjgan" adını verdikleri bir kızları var.
İşte Ayşecan Tatari ve eşi Edip Tepeli...