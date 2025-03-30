Mehmet Auf, sonrasında şunları aktardı: Eğitim verdiğim grubun reklam satış yöneticisi; "Hocam helal olsun, iki gündür hiç susmadınız. Çok iyi konuşuyorsunuz. Hiç radyoculuk yaptınız mı?" diye sordu. Ben de; "Hayır, yapmadım ama aradığın radyocu ben olabilirim" şeklinde esprili bir yanıt verdim. Bunun üzerine gelen teklifle radyoculuğa başladım.

TRT Radyo 1 ve Radyo ODTÜ de dahil olmak üzere yaklaşık 10 yıl boyunca radyoculuk yaptığını ifade eden Auf; bu mesleğini de özlediğini sözlerine ekledi.