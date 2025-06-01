Şükrü Koruyucu; "İkilemde kalmıştım. Sağ olsun Birol Güven, Darıca Belediyesi'nden rica ederek; "Şükrü bana haftada bir gün lâzım. Onun yerine cumartesi ya da pazar çalışsın' dedi. Başkan da kabul etti. Hem dizide, hem de belediyede çalıştım. 2019'da da belediyeden emekli oldum" ifadelerini kullandı.