Çocuklar neden yemek seçer? Bilim insanlarına göre damak tadımız anne karnında şekillenmeye başlıyor!

GENLER TAT TERCİHLERİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Bilim insanlarına göre bazı genler insanların belirli tatlara karşı hassasiyetini belirleyebiliyor. Örneğin bazı kişilerde bulunan genler, özellikle brokoli gibi turpgillerde bulunan acı bileşenleri daha yoğun algılamaya neden oluyor. Bu nedenle bazı insanlar çiğ brokoli, siyah kahve veya greyfurt gibi yiyecekleri diğerlerine göre daha zor tüketebiliyor.