Çocuklar neden yemek seçer? Bilim insanlarına göre damak tadımız anne karnında şekillenmeye başlıyor!
Bazı çocuklar sofrada her yeni yemeği merakla denerken bazıları menüsünü birkaç tanıdık yiyecekle sınırlar. Bilim insanlarına göre bu farkın nedeni sadece alışkanlıklar değil, genler ve hatta anne karnındaki deneyimler olabilir. İşte detaylar!
Çocuğunuz brokoliye burun kıvırıyor ama makarna söz konusu olduğunda hiç düşünmeden tabağını bitiriyor mu? Uzmanlar, seçici yeme alışkanlığının kökeninin genetikten çevresel deneyimlere kadar uzandığını söylüyor. İşte araştırmaların ortaya koyduğu şaşırtıcı gerçekler, detaylar haberimizin devamında…
SEÇİCİ YEME ALIŞKANLIĞI SANDIĞINIZDAN DAHA ERKEN BAŞLAYABİLİR
Birçok ebeveyn için çocukların yemek seçmesi günlük hayatın en büyük mücadelelerinden biridir. Bazı çocuklar yeni tatları merakla denerken bazıları menüsünü birkaç yiyecekle sınırlı tutar. Uzmanlara göre bu durum sadece alışkanlıklarla değil, biyolojiyle de yakından bağlantılı olabilir.
Beslenme nörobilimi alanındaki araştırmalar, insanların tat tercihlerinin önemli bir kısmının doğuştan geldiğini gösteriyor. İnsanlar genellikle tatlı tatları sevme, acı veya keskin tatlardan ise kaçınma eğilimiyle dünyaya geliyor. Bunun evrimsel bir nedeni olduğu düşünülüyor. Tatlı yiyecekler genellikle enerji kaynağı olurken, acı tatlar geçmişte potansiyel olarak zehirli bitkilerin işareti olabiliyordu.
GENLER TAT TERCİHLERİNİ NASIL ETKİLİYOR?
Bilim insanlarına göre bazı genler insanların belirli tatlara karşı hassasiyetini belirleyebiliyor. Örneğin bazı kişilerde bulunan genler, özellikle brokoli gibi turpgillerde bulunan acı bileşenleri daha yoğun algılamaya neden oluyor. Bu nedenle bazı insanlar çiğ brokoli, siyah kahve veya greyfurt gibi yiyecekleri diğerlerine göre daha zor tüketebiliyor.
Benzer şekilde kişnişin sabun gibi tat verdiğini söyleyen insanların sayısı da az değil. Bunun nedeni de koku algısını etkileyen belirli gen varyasyonları. Bu genlere sahip kişiler kişnişte bulunan bazı bileşenleri sabunsu bir tat olarak algılayabiliyor.
YEMEK TERCİHLERİ SADECE GENETİK DEĞİL
Genetik faktörler önemli olsa da bir çocuğun neyi sevip sevmediğini belirleyen tek unsur değil. Çevresel deneyimler de tat tercihleri üzerinde güçlü bir etkiye sahip.
Psikologlar bu durumu klasik koşullanma ile açıklıyor. Eğer bir yiyecek olumlu deneyimlerle ilişkilendirilirse, o yiyeceğe karşı olumlu duygular gelişebiliyor. Aksine, mide bulantısı gibi olumsuz deneyimler bir yiyeceğin uzun süre reddedilmesine neden olabiliyor.
TAT TERCİHLERİ ANNE KARNINDA BAŞLAYABİLİR
Araştırmalar, bebeklerin tatlara yönelik ilk deneyimlerini doğmadan önce yaşamaya başladığını da ortaya koyuyor. Hamilelik sırasında annenin tükettiği yiyeceklerin aromaları amniyotik sıvıya geçebiliyor ve fetüs bu tatlara maruz kalabiliyor.
Örneğin hamilelik döneminde düzenli olarak havuç suyu tüketen annelerin bebeklerinin, havuç aromalı yiyeceklere daha kolay alıştığı gözlemlendi. Bu durum aile mutfağındaki tatların çocukların damak tadını erken dönemde şekillendirebildiğini gösteriyor.
SEÇİCİ YEME ÇOĞU ÇOCUKTA GEÇİCİ
Uzmanlar, seçici yeme davranışının birçok çocukta büyüme sürecinin doğal bir parçası olduğunu söylüyor. Çocuklar büyüdükçe yeni tatlara karşı daha açık hale gelebiliyor.
Ebeveynlere önerilen en etkili yöntem ise baskı yapmak yerine çocuklara yeni yiyecekleri tekrar tekrar deneme fırsatı sunmak. Araştırmalara göre bir çocuğun yeni bir yiyeceği kabul etmesi için bazen 10’dan fazla deneme gerekebiliyor.
Kaynak: Popular Science