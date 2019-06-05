Siber güvenlik kuruluşu Kaspersky Lab’in hazırladığı yıllık çocuk güvenliği raporuna göre gençlerin e-ticaret sitelerine yönelik ilgisi tüm dünyada artıyor. E-ticaret sitelerinde giderek daha aktif olan çocukların internet üzerinden alışverişe olan ilgileri ise son 12 ayda üç kattan fazla artarak yüzde 2’den yüzde 9’a ulaştı.

Paylaşılan verilere göre, internet üzerinden alışveriş ile ilgili aramalarda en büyük pay (ve en büyük artış) Rusya ve Bağımsız Devletler Topluluğu’nda (yüzde 23) görülüyor. Diğer bölgelerde ise bu oran Kuzey Amerika’da yüzde 15, Avrupa ve Orta Doğu’da yüzde 11),Asya ve Latin Amerika’da yüzde 9 olarak görülüyor.

Arada bazı net bölgesel farklar olsa da dünya genelinde çocuklar tarafından en çok aranan e-ticaret sitelerinin başında AliExpress, Amazon ve eBay yer alıyor. Çocukların Çinli e-ticaret sitelerine yönelik ilgisi de her yıl düzenli bir şekilde artıyor. Spor giysiler (Nike, Adidas),elektronik cihazlar ( Apple, Samsung) ve moda markaları (Gucci, Vans, Supreme, Zara, Bershka) genç tüketiciler arasında en çok aranan siteler arasında yer alıyor.

‘YASAKLAMAYIN, ONLARI BİLİNÇLENDİRİN’

Çocukların internet üzerinden alışverişe yönelik ilgisinin artmasının, bu faaliyetlerin yasaklanması gerektiğini göstermediğini belirten Kaspersky Lab Web İçerik Analizi Uzmanı Anna Larkina, bunun yerine ebeveynlerin çocukların internet alışkanlıklarına dikkat etmeli ve bazı temel kurallar belirlemeleri gerektiğini söyledi.

Larkina, “Birçok e-ticaret sitesi çocukları önemli bir hedef kitle olarak görmeye başladı. Para harcasalar da harcamasalar da çocukların ebeveyn yönlendirmesine ihtiyaçları var. Bu sayede uygunsuz içeriklerle karşılaşmaları, para kaybetmeleri veya kişisel bilgilerini gereksiz yere paylaşmaları önlenebilir. Ebeveyn kontrolü yazılımları belirli noktalarda devreye girse de ebeveynlerin çocuklarının internette neler yaptığını mutlaka bilmesi ve onlara güvenli bir internet deneyimi için nelere dikkat etmeleri gerektiğini öğretmesi gerekiyor” dedi.

E-TİCARETTE GÜVENLİK İÇİN 5 TEMEL TAVSİYE

Uzmanlar ebeveynlere, çocuklarının e-ticaret sitelerindeki güvenliği için şu noktalara dikkat etmeleri tavsiyelerinde bulunuyor:

1- Onları, internet üzerinden ödeme yaparken güvensiz (açık) Wi-Fi ağlarını kullanmamaları yönünde uyarın. Açık internet noktaları kolayca ele geçirilebilir ve kullanıcı trafiği izlenerek gizli bilgiler çalınabilir.

2- Ödeme yapmayı planladıklarında size haber vermeleri konusunda bir anlaşmaya varın. Kendileri yapabilene kadar ödemelerin tümünde onlara yardım edin. Bilinmeyen veya şüpheli sitelere kredi kartı bilgilerini girmelerine asla izin vermeyin. Böyle sitelerde kart bilgilerine suçlular da erişebilir.

3- E-ticaret sitesi yetkilileriyle internet veya telefon üzerinden hiçbir kişisel bilgi paylaşmalarını tembih edin. Bir sorun olduğunda veya emin olamadıkları konularda sizden rahatlıkla yardım isteyebileceklerini söyleyin.

4- İster arkadaşlar ister başka yetişkinler olsun, aile dışından bir kimseyle ödeme bilgilerini paylaşmamalarını kesin bir dille belirtin. Bu tür bilgileri istemeye kimsenin yetkisi olmadığını anlatın.

5- Cihazda ödeme bilgilerinin kaydedilmesini engelleyin. Çünkü, cihazlar çalındığında veya kaybolduğunda kötü niyetli kişilerin eline geçebilir.