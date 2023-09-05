Çöp Adam'da sürpriz ayrılık! Sevilen oyuncu projeye veda ettiğini açıkladı!
STAR TV ekranlarında yayınlanan ve başrollerinde Engin Altan Düzyatan, Elçin Sangu gibi isimlerin olduğu Çöp Adam dizisinde bir ayrılık yaşandı. Projeden ayrılan başarılı oyuncu sosyal medya hesabından yaptığı duyuruyla izleyiciye veda etti.
Başrollerinde Elçin Sangu, Engin Altan Düzyatan, Elçin Afacan, Ali Yoğurtçuoğlu gibi isimlerin yer aldığı STAR TV ekranlarında yayınlanan Çöp Adam dizisinde bir ayrılık daha yaşandı. Sedef Avcı'nın projeden ayrıldığını duyurmasının ardından sevilen oyuncu da sosyal medya hesabından veda ettiğini açıkladı.
Dizide Elçin Sangu'nun canlandırdığı Peri karakterinin en yakın arkadaşı olan Begüm karakterine hayat veren güzel oyuncu Büşra Çam, projeye veda ettiğini açıkladı.
Can Yaman'ın başrol olduğu İnadına Aşk adlı dizide canlandırdığı Habibe karakteriyle hafızalara kazınan oyuncu Büşra Çam, sosyal medya hesabı üzerinden dizinin izleyicilerine veda etti, oyunculara ise yeni sezonda başarılar diledi.
Büşra Çam Instagram hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Her şey için Begüm'e teşekkürler, sen harika bir arkadaştın. Canım Çöp Adam ekibi, biz kocamanız herkesi etiketlemiyorum. Yolunuz açık olsun, sizleri çok seviyorum. Hadi bu sezon artık Peri mutlu olsun yahu"
İşte Büşra Çam'ın paylaşımı...