Haberler Gündem Çorum, Akdeniz ve Ege Denizi'nde korkutan deprem! 5 Aralık 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

Çorum, Akdeniz ve Ege Denizi'nde korkutan deprem! İşte 5 Aralık Kandilli ve AFAD son depremler listesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD Türkiye ve yakın çevresinde meydana gelen depremlerin büyüklükleri, konumu ve merkez üssüne ilişkin verileri her gün yayınlıyor. Kandilli tarafından açıklanan verilere göre Çorum, Akdeniz ve Ege Denizi'nde 3'ün üzerinde depremler meydana geldi. İşte 5 Aralık 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi... Habertürk Giriş: 05.12.2023 - 07:35 Güncelleme: 05.12.2023 - 07:35 facebook

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Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hisseden vatandaşlar tarafından takip ediliyor. 4 Aralık Bursa Gemlik'te meydana gelen 5.1'lik, İstanbul'da da paniğe yol açan depremin ardından 5 Aralık Salı günü ise Çorum, Akdeniz ve Ege Denizi'nde sarsıntı hissedildi. İşte 5 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile son dakika deprem haberleri...

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ÇORUM, AKDENİZ VE EGE DENİZİ SALLANDI! Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan bilgilere göre 5 Aralık Salı günü saat 01:06'da Çorum Oğuzlar'da 3.3, saat 02:03'te Akdeniz Girit Adası açıklarında 3.8 ve saat 06:21'de Ege Denizi Midilli Adası Güney, 3.0 büyüklüğündeki deprem ile sallandı.