Çorum FK: 2 - Fatih Karagümrük: 2 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Çorum FK ile Fatih Karagümrük, 2-2 berabere kaldı. İki takım da sahadan birer puanla ayrıldı. Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 1'e, Fatih Karagümrük ise 2'ye yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in 2. haftasında Çorum FK ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka 2-2 berabere bitti.
Ev sahibinin gollerini 8'de Thomas Verheijdt ve 79. dakikada Geraldo atarken, Fatih Karagümrük'ün gollerini ise 56'da ve 69'da Wesley kaydetti.
Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 1'e, Fatih Karagümrük ise 2'ye yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Kırmızı Siyahlılar, Bandırmaspor'a konuk olacak. İstanbul temsilcisi evinde Manisa FK'yı ağırlayacak.