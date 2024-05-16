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        Haberler Spor Futbol 1. Lig Çorum FK: 2 - Kocaelispor: 1 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Çorum FK: 2 - Kocaelispor: 1 | MAÇ SONUCU

        Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur karşılaşmasında Çorum FK, evinde Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Thomas Verheijdt ve Atakan Akkaynak'ın golleriyle galip gelen Çorum FK, adını bir üst tura yazdırdı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.05.2024 - 21:58 Güncelleme: 16.05.2024 - 21:58
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        Çorum FK Kocaeli'yi geçti!
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        Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur karşılaşmasında Çorum FK ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-1'lik skorla kazanan Çorum FK, bir üst tura yükseldi.

        Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 33'te Thomas Verheijdt ve 60. dakikada Atakan Akkaynak attı. Kocaelispor'un tek golünü ise 90+4'te penaltıdan Daniel Candeias attı.

        Bu sonuçla birlikte adını bir üst tura yazdıran Bodrum FK, Bodrum FK ile karşılaşacak.

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