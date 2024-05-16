Çorum FK: 2 - Kocaelispor: 1 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur karşılaşmasında Çorum FK, evinde Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti. Thomas Verheijdt ve Atakan Akkaynak'ın golleriyle galip gelen Çorum FK, adını bir üst tura yazdırdı.
Trendyol 1. Lig'de play-off 1. tur karşılaşmasında Çorum FK ile Kocaelispor karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabakayı 2-1'lik skorla kazanan Çorum FK, bir üst tura yükseldi.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 33'te Thomas Verheijdt ve 60. dakikada Atakan Akkaynak attı. Kocaelispor'un tek golünü ise 90+4'te penaltıdan Daniel Candeias attı.
Bu sonuçla birlikte adını bir üst tura yazdıran Bodrum FK, Bodrum FK ile karşılaşacak.