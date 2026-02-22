Çorum FK: 2 - Ümraniyespor: 0 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Çorum FK, evinde Ümraniyespor'u 2-0 mağlup etti. 2. yarıda Mame Thiam (p) ve Fredy'nin golleriyle ligdeki üst üste ikinci galibiyetini alan Çorum FK, puanını 47'ye yükseltti. Ümraniyespor ise haftayı 32 puanla tamamladı.
Giriş: 22.02.2026 - 17:54 Güncelleme:
Trendyol 1. Lig'in 27. haftasında Çorum FK ile Ümraniyespor karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadı'nda oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla ev sahibi oldu.
Ev sahibine galibiyeti getiren golleri 52'de penaltıdan Mame Thiam ve 79. dakikada Fredy attı.
Bu sonuçla birlikte ligdeki galibiyet serisini iki maça çıkaran Çorum FK, puanını 47'ye yükseltti. Ümraniyespor ise 32 puanda kaldı.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Çorum FK, Manisa FK'ya konuk olacak. Ümraniyespor, Bandırmaspor'u ağırlayacak.
