Çorum FK: 3 - Esenler Erokspor: 3 | MAÇ SONUCU
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Çorum FK ile Esenler Erokspor, 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte iki kez iki farklı öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan Esenler Erokspor puanını 45'e, Çorum FK ise 47'ye yükseltti. Esenler Erokspor'da Sakıb Aytaç, 90+9'da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Çorum FK ile Esenler Erokspor karşı karşıya geldi. Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan müsabaka 3-3 berabere bitti.
Konuk ekibin gollerini 7 ve 32'de (p) Junior Fernandes, 13. dakikada Olarenwaju Kayode attı. Ev sahibine beraberliği getiren golleri ise 23 ve 89'da Ferhat Yazgan, 48. dakikada Atakan Akkaynak kaydetti.
İstanbul temsilcisinde top koşturan Sakıb Aytaç, 90+9. dakikada kırmızı kart görerek oyundan atıldı.
Bu sonucun ardından Çorum FK puanını 47'ye, Esenler Erokspor ise 45'e yükseltti.
Trendyol 1. Lig'in bir sonraki haftasında Çorum FK, Erzurumspor FK'ya konuk olacak. Esenler Erokspor, Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.