Çorum FK: 3 - Esenler Erokspor: 3 | MAÇ SONUCU Trendyol 1. Lig'in 32. haftasında Çorum FK ile Esenler Erokspor, 3-3 berabere kaldı. Bu sonuçla birlikte iki kez iki farklı öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan Esenler Erokspor puanını 45'e, Çorum FK ise 47'ye yükseltti. Esenler Erokspor'da Sakıb Aytaç, 90+9'da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Habertürk Giriş: 05.04.2025 - 21:07 Güncelleme: 05.04.2025 - 22:20 facebook

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