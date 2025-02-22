Çorum FK - Adanaspor: 1-1 (MAÇ SONUCU)
Trendyol 1. Lig'in 26. haftasında Çorum FK ile Adanaspor, sahadan 1-1 beraberlikle ayrılara birer puana razı oldu.
Giriş: 22.02.2025 - 18:32 Güncelleme: 22.02.2025 - 18:32
Trendyol 1. Lig 26. hafta karşılaşmasında Çorum FK, evinde Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.
45. dakikada Loick Landre’nin ceza sahasında Andrei Virgil Ivan’a yaptığı faul sonrası hakem penaltı düdüğünü çaldı.
45+1. dakikada beyaz noktanın başına geçen Sokol Cikalleshi topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
72. dakikada ceza sahası içinde Thomas Verheydt’in indirdiği topu, Avounou ağlara yolladı: 1-1.
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