Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Cosea JL Bourg: 71 - Türk Telekom: 99 | MAÇ SONUCU - Basketbol Haberleri

        Cosea JL Bourg: 71 - Türk Telekom: 99 | MAÇ SONUCU

        Türk Telekom Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Fransa temsilcisi Cosea JL Bourg takımını 99-71 yendi ve seride 1-0 öne geçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.04.2026 - 00:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türk Telekom seride öne geçti!

        Bourg-en-Bresse kentindeki Ekinox Salonu'nda oynan maçta, ilk çeyrek 32-13, devreyi 54-26 ve üçüncü çeyrek de 77-53 Ankara temsilcisinin üstünlüğüyle geçildi.

        Maçın başından sonuna üstün bir oyun sergileyen Türk Telekom, karşılaşmayı 99-71 kazanarak rövanş maçı için finale giden yolda avantaj sağladı.

        Finale iki galibiyete ulaşan takımın yükseleceği eşleşmede rövanş maçı, 3 Nisan Cuma günü Ankara Spor Salonu'nda oynanacak.

        Turu geçen takım, finalde Beşiktaş GAİN-Bahçeşehir Koleji eşleşmesinin galibi ile karşılaşacak.

        Salon: Ekinox

        Hakemler: Kristaps Konstantinovs (Letonya), Uros Obrknezevic (Sırbistan), Dragan Porobic (Bosna Hersek)

        Cosea JL Bourg: Mcghee 11, Gach 15, Lindo 4, Kokila 10, Mokoka 16, Mitchell 6, Moulare 3, Kane, Mcdowell-White 6, Agee, Guedegbe

        Türk Telekom: Devoe 9, Trifunovic 15, Simonovic 12, Doğuş Özdemiroğlu 4, Bankston 11, Allman 19, Alexander 13, Usher 9, Smith 7, Berkan Durmaz

        1. Periyot: 13-32

        Devre: 26-54

        3. Periyot: 53-77

