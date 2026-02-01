Cremonese: 0 - Inter: 2 | MAÇ SONUCU
İtalya Serie A'nın 23. haftasında Inter, deplasmanda Cremonese'yi 2-0 mağlup etti. İlk yarıda Lautaro Martinez ve Piotr Zielinski'nin golleriyle ligdeki galibiyet serisini dört maça çıkaran lider Inter, puanını 55'e yükseltti. Cremonese ise haftayı 23 puanla tamamladı.
İtalya Serie A'nın 23. haftasında Inter, Cremonese'ye konuk oldu. Giovanni Zini'de oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Inter oldu.
Inter'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Lautaro Martinez ile 31. dakikada Piotr Zielinski kaydetti.
Üst üste 4. galibiyetini elde eden Inter, puanını 55'e çıkardı. Son 4 haftada 3. mağlubiyetini alan Cremonese, 23 puanda kaldı.
Inter gelecek hafta Sassuolo'yu konuk edecek. Cremonese ile Atalanta deplasmanına gidecek.