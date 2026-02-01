Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler

        Cremonese: 0 - Inter: 2 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 23. haftasında Inter, deplasmanda Cremonese'yi 2-0 mağlup etti. İlk yarıda Lautaro Martinez ve Piotr Zielinski'nin golleriyle ligdeki galibiyet serisini dört maça çıkaran lider Inter, puanını 55'e yükseltti. Cremonese ise haftayı 23 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.02.2026 - 22:31 Güncelleme: 01.02.2026 - 22:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Inter, ilk yarıda fişi çekti!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        İtalya Serie A'nın 23. haftasında Inter, Cremonese'ye konuk oldu. Giovanni Zini'de oynanan müsabakayı kazanan 2-0'lık skorla Inter oldu.

        Inter'e galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Lautaro Martinez ile 31. dakikada Piotr Zielinski kaydetti.

        Üst üste 4. galibiyetini elde eden Inter, puanını 55'e çıkardı. Son 4 haftada 3. mağlubiyetini alan Cremonese, 23 puanda kaldı.

        Inter gelecek hafta Sassuolo'yu konuk edecek. Cremonese ile Atalanta deplasmanına gidecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Türkiye'de nesli tükenen Ankara tavşanı yeniden yetiştiriliyor

        Türkiye'de nesli tükenen Ankara tavşanı yeniden yetiştiriliyor

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti!
        Icardi, Hagi'nin rekorunu egale etti!
        İstanbul'a fırtına ve soğuk hava uyarısı
        İstanbul'a fırtına ve soğuk hava uyarısı
        Ağır bilanço! İki kazada 17 can kaybı var!
        Ağır bilanço! İki kazada 17 can kaybı var!
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        Kadınlar derbisinde zafer Fenerbahçe Opet'in!
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        "İran'la olası bir savaşın maliyeti 10 milyar doları bulabilir"
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Sokakta 2 kişinin cansız bedeni bulundu
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Juventus'tan Mauro Icardi hamlesi!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Avustralya Açık'ta şampiyon Carlos Alcaraz!
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        Hamaney'den ABD gerilimine ilişkin açıklama
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        İran AB ülkelerini ordularını terör listesini aldı
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Roland Sallai'ye Ada devinden kanca!
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Sarıkamış'taki acının bir benzeri de Çanakkale'de yaşanmış
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Roma'da tartışma yaratan restorasyon! Meloni, melek oldu!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        50 yılın ardındaki 'Kral'
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme