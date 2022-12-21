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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Crespo'ya dev teklif!

Fenerbahçe'de sergilediği performansla Avrupa kulüplerinin radarına giren Miguel Crespo'ya bir talip daha çıktı. Portekizli futbolcu için sarı-lacivertli kulübe yapılacak teklif ise dudak uçuklattı.

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  • Crespo'ya dev teklif!

    Fenerbahçe'nin geçen sezon Estoril'den kadrosuna kattığı Miguel Crespo, ortaya koyduğu performansla adından söz ettirmeye devam ediyor.
  • Crespo'ya dev teklif!

    26 yaşındaki orta saha, hem hücum hem de savunma katkısıyla sarı-lacivertli takımın değişmez ismi haline geldi. 
  • Crespo'ya dev teklif!

    Portekizli futbolcu, sergilediği bu performansla Avrupa kulüplerinin de dikkatini çekmeyi başardı. 
  • Crespo'ya dev teklif!

    Avrupa'nın önde gelen kulüpleri Crespo'yu yakın takibe alırken, yıldız isme bir talip daha çıktı.
  • Crespo'ya dev teklif!

    İspanya La Liga ekibi Sevilla'nın Crespo ile ciddi şekilde ilgilendiği iddia edildi.
  • Crespo'ya dev teklif!

    İspanyol basınının Fransız medyasına dayandırdığı habere göre; orta sahaya takviye yapmayı planlayan Sevilla'nın, sarı-lacivertli futbolcuyu da listesine eklediği belirtildi. 
  • Crespo'ya dev teklif!

    Haberde, teknik direktör Jorge Sampaoli'nin isteği üzerine Marsilya'dan eski oyuncusu Gerson'u gündemine alan Sevilla'nın, oyuncunun maliyetinin yüksek olması sebebiyle Miguel Crespo'ya yöneldiği vurgulandı.
  • Crespo'ya dev teklif!

    10 MİLYON EURO!

    Sevilla'nın Crespo için Fenerbahçe'ye yaklaşık 10 milyon euroluk bir teklifte bulunacağı ifade edildi.
  • Crespo'ya dev teklif!

    Fenerbahçe formasıyla bu sezon 20 resmi maçta görev yapan Crespo, 2 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
  • Crespo'ya dev teklif!

    Sarı-lacivertliler, 2021 yılında Portekiz ekibi Estoril'den kadrosuna kattığı yıldız oyuncu için 1.5 milyon euro bonservis ücreti ödemişti. 
  • Crespo'ya dev teklif!

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