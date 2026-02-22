Canlı
        Cristiano Ronaldo: Ben Suudi Arabistan'a aitim! - Futbol Haberleri

        Cristiano Ronaldo: Ben Suudi Arabistan'a aitim!

        Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, takımdan ayrılmak istediği yönündeki iddialara yanıt verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 16:54
        1

        Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, çok mutlu olduğunu ve takımdan ayrılmayı düşünmediğini söyledi.

        2

        Kulübün Suudi Arabistan Kamu Yatırım Fonu (PIF) tarafından yönetilme şeklinden memnun olmadığı ve takımdan ayrılmak istediği yönündeki iddialara yanıt veren 41 yaşındaki futbolcu, "Defalarca söylediğim gibi ben Suudi Arabistan'a aitim. Çok mutluyum." dedi.

        3

        Suudi yayın kuruluşu Thmanyah'a konuşan Ronaldo, "Bu ülke beni, ailemi ve arkadaşlarımı çok iyi karşıladı. Burada mutluyum, burada devam etmek istiyorum. En önemli şey, lig şampiyonluğu için çabalamaya devam etmemiz, zirvede olmamız. İşimizi yapıyoruz, kazanıyoruz, baskı uyguluyoruz, sezon sonunda ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı.

        4

        Şampiyonluk yarışında 55 puanla liderlik koltuğunda oturan Al Nassr'ı bir puan geriden Al Hilal takip ediyor.

        5
