Portekiz'in başarılı futbolculardan Cristiano Ronaldo, kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Yıldız ismin, baldızı Ivana Rodriguez'de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde adından söz ettirmeyi başarıyor. Georgina Rodriguez'in kardeşine bakan bir daha bakıyor.