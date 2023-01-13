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Cristiano Ronaldo'nun baldızı "Yok artık" dedirtti! Ivana Rodriguez'in Instagram pozlarına beğeni yağdı!

Portekiz’in yıldız futbolcularından Cristiano Ronaldo’nun baldızı Ivana Rodriguez, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. Güzel isim sık sık ablasıyla fotoğraflarını sevenleriyle paylaşıyor.

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  • Cristiano Ronaldo'nun baldızı "Yok artık" dedirtti! Ivana Rodriguez'in Instagram pozlarına beğeni yağdı!

    Portekiz'in başarılı futbolculardan Cristiano Ronaldo, kariyerinin yanında özel hayatıyla da sık sık gündem oluyor. Yıldız ismin, baldızı Ivana Rodriguez'de sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlarla magazin gündeminde adından söz ettirmeyi başarıyor. Georgina Rodriguez'in kardeşine bakan bir daha bakıyor. 
  • Cristiano Ronaldo'nun baldızı "Yok artık" dedirtti! Ivana Rodriguez'in Instagram pozlarına beğeni yağdı!

    Cristiano Ronaldo’nun nişanlısı Georgina Rodriguez'in kardeşi Ivana Rodriguez, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımlar ile dikkatleri üzerine çekiyor. Fenomen ismin gönderileri dakikalar içerisinde binlerce yorum ve beğeni alıyor.
  • Cristiano Ronaldo'nun baldızı "Yok artık" dedirtti! Ivana Rodriguez'in Instagram pozlarına beğeni yağdı!

    Suudi Arabistanlı futbol kulübü El Nassr'da forma giymeye başlayan dünya yıldızı futbolculardan Cristiano Ronaldo'nun baldızı 650 bin takipçili sosyal medya hesabında dikkatleri üzerine çekiyor. 
  • Cristiano Ronaldo'nun baldızı "Yok artık" dedirtti! Ivana Rodriguez'in Instagram pozlarına beğeni yağdı!

    İşte Cristiano Ronaldo'nun baldızı Ivana Rodriguez...
  • Cristiano Ronaldo'nun baldızı "Yok artık" dedirtti! Ivana Rodriguez'in Instagram pozlarına beğeni yağdı!

    Ivana Rodríguez, evli ve çocuklu. Güzel isim eşi ve çocuklarıyla çekildiği pozları sosyal medya hesabından sık sık yayınlıyor. 
  • Cristiano Ronaldo'nun baldızı "Yok artık" dedirtti! Ivana Rodriguez'in Instagram pozlarına beğeni yağdı!
  • Cristiano Ronaldo'nun baldızı "Yok artık" dedirtti! Ivana Rodriguez'in Instagram pozlarına beğeni yağdı!
  • Cristiano Ronaldo'nun baldızı "Yok artık" dedirtti! Ivana Rodriguez'in Instagram pozlarına beğeni yağdı!
  • Cristiano Ronaldo'nun baldızı "Yok artık" dedirtti! Ivana Rodriguez'in Instagram pozlarına beğeni yağdı!
  • Cristiano Ronaldo'nun baldızı "Yok artık" dedirtti! Ivana Rodriguez'in Instagram pozlarına beğeni yağdı!

Haberi Hazırlayan : Melis Uygun
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