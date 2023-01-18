Al Nassr Kulübünün, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını 5 defa kaldıran ve 140 golle turnuva tarihinin en skoreri olan Portekizli futbolcu ile 2,5 sezon için 500 milyon avro (yaklaşık 535 milyon dolar) karşılığında anlaştığı basına yansıdı.