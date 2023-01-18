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Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi yarın karşı karşıya gelecek

Lionel Messi'nin liderliğindeki Paris Saint-Germain (PSG), Cristiano Ronaldo'nun yeni kulübü Al-Nassr ve rakipleri Al Hilal'in oyuncularından kurulu karma takımla yarın karşı karşıya gelecek.

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  • Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi yarın karşı karşıya gelecek

    Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nı kazanan Arjantin'in yıldızı Messi ile 5 Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu konumundaki Portekizli Ronaldo, belki de son kez hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
  • Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi yarın karşı karşıya gelecek

    Riyad Sezon Kupası turnuvasında, Fransa ekibi PSG ile Suudi Arabistan'ın Al-Nassr-Al Hilal takımlarının karması arasındaki karşılaşma, başkent Riyad'daki Uluslararası Kral Fahd Stadı'nda yarın TSİ 20.00'de başlayacak.
  • Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi yarın karşı karşıya gelecek

     Müsabaka, beIN SPORTS 4 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
  • Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi yarın karşı karşıya gelecek

    Yılın futbolcusuna verilen ödüllerden Altın Top'u (Ballon d'Or) 5, FIFA En İyi'yi ise 2 kez kazanan Ronaldo, kariyerindeki başarılarından sonra 37 yaşında gerçekleştirdiği transferle de spor tarihine geçti.

     
  • Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi yarın karşı karşıya gelecek

    Al Nassr Kulübünün, UEFA Şampiyonlar Ligi kupasını 5 defa kaldıran ve 140 golle turnuva tarihinin en skoreri olan Portekizli futbolcu ile 2,5 sezon için 500 milyon avro (yaklaşık 535 milyon dolar) karşılığında anlaştığı basına yansıdı.

     
  • Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi yarın karşı karşıya gelecek

    Reklam anlaşmalarıyla beraber yılda 214 milyon dolar alacak Ronaldo böylece 2017'nin kasım ayında Barcelona ile yaptığı sözleşmeyle sezon başına 168,5 milyon dolar kazanan Arjantinli futbolcu Lionel Messi'ye ait rekoru kırdı.

     
  • Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi yarın karşı karşıya gelecek

    İspanyol El Mundo gazetesi, Barcelona'nın, Messi'nin kontratını 555 milyon 237 bin 619 avro (dönemin kuruyla 674 milyon dolar) karşılığında 4 yıl için uzattığını ortaya çıkarmıştı.
  • Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi yarın karşı karşıya gelecek

    Paris Saint-Germain'in (PSG) Fransız futbolcusu Kylian Mbappe de 2022 yazında uzattığı sözleşmesiyle gündeme geldi.
  • Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi yarın karşı karşıya gelecek

    Fransız Le Parisien gazetesi, PSG'nin, Mbappe ile 2022-23 sezonundan itibaren 3 yıl için brüt 630 milyon avroya anlaştığını iddia etti ancak PSG Kulübü, haberin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
  • Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi yarın karşı karşıya gelecek

    En yüksek yıllık maaşa sahip sporcular listesinin ilk 10 sırasında Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) oynayan 6 ismin bulunması dikkati çekti.
  • Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi yarın karşı karşıya gelecek

    NBA'deki ücret tavanı uygulaması doğrultusunda takımlarının maksimum kontrat verdiği Phoenix Suns'tan Devin Booker ve Minnesota Timberwolves'tan Karl-Anthony Towns, 4 yıl için 224 milyon dolar alacak. Yıllık ortalama kazançları 56 milyon dolar olan İki basketbolcu, bu sayede listenin 3. sırasını paylaşıyor.

     
  • Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi yarın karşı karşıya gelecek

    Listenin 6'ncı ve 9'uncu sırasında ise otomobil sporcuları yer aldı. Son 2 yılın F1 şampiyonu Max Verstappen'in, Red Bull ile imzaladığı 5 yıllık sözleşmeye göre sezon başına 53,3 milyon dolar kazanacağı basına yansıdı ve takım iddiayı reddetmedi.
  • Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi yarın karşı karşıya gelecek

    Eski F1 sürücüsü Kimi Raikkonen de 5 yıl boyunca yarıştığı McLaren'den 2007'de Ferrari'ye transfer olurken o dönem için rekor bir sözleşmeye imza atmıştı. Ferrari'nin direksiyonuna 3 yıllığına geçmek için 153 milyon dolar alan Fin sürücü, aradan geçen yıllara rağmen ilk 10'da yer aldı.

     
  • Cristiano Ronaldo ve Lionel Messi yarın karşı karşıya gelecek

    Şampiyon Formula 1 pilotlarından Lewis Hamilton'ın, Mercedes takımından 60 milyon doların, Sebastian Vettel'in ise Ferrari'den yıllık 50 milyon doların üstünde maaş aldığı yıllar olduğu biliniyor. Fakat sözleşme ayrıntıları basına sızmadığı için iki sürücü de listeye giremedi.

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