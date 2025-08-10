Habertürk
        Crystal Palace, tarihinde ilk kez Community Shield Kupası'nı kazandı! - Futbol Haberleri

        Crystal Palace, tarihinde ilk kez Community Shield Kupası'nı kazandı!

        Geçtiğimiz sezonun FA Cup galibi Crystal Palace, normal süresi 2-2 biten maçta Premier Lig şampiyonu Liverpool'u Community Shield finalinde penaltılarda 3-2 yendi ve kupayı müzesine götürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2025 - 20:26 Güncelleme: 10.08.2025 - 20:26
        Crystal Palace, Community Shield'i kazandı!
        İngiltere Community Shield Kupası'nı, normal süresi 2-2 biten maçta Liverpool'a penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan Crystal Palace kazandı.

        İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool ile İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nın sahibi Crystal Palace, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.

        Karşılaşma öncesinde, Liverpool'un trafik kazasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki Portekizli futbolcusu Diogo Jota ile kardeşi Andre Silva için tören düzenlendi. Liverpool efsanesi Ian Rush ve Crystal Palace Kulübü Başkanı Steve Parish, Jota ve kardeşi için sahaya çelenk bırakırken, Liverpool taraftarları "Asla yalnız yürümeyeceksin" tezahüratı, Crystal Palace taraftarları ise alkışlarla Portekizli futbolcuları andı.

        Mücadelenin normal süresi 2-2 berabere sona erdi. Liverpool'un gollerini 4. dakikada Ekitike ve 21. dakikada Frimpong atarken, Crystal Palace'ın gollerini 17. dakikada penaltıdan Jean-Philippe Mateta ve 77. dakikada Ismaile Sarr kaydetti.

        Tarihinde ilk kez Community Shield oynayan Crystal Palace, penaltı atışlarında rakibine 3-2 üstünlük sağlayarak kupayı ilk kez müzesine götürdü.

        Liverpool'un yeni transferleri Florian Wirtz, Hugo Ekitike, Milos Kerkez ve Jeremie Frimpong karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

        Maç öncesindeki seremonide Liverpool tribünlerinin, İngiltere Milli Marşı'nı ıslıklaması dikkati çekerken, Crystal Palace taraftarları da kale arkasında "Mafya UEFA" yazılı pankart açtı.

