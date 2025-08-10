Crystal Palace, tarihinde ilk kez Community Shield Kupası'nı kazandı!

İngiltere Community Shield Kupası'nı, normal süresi 2-2 biten maçta Liverpool'a penaltılarda 3-2 üstünlük sağlayan Crystal Palace kazandı.

İngiltere Premier Lig şampiyonu Liverpool ile İngiltere Federasyon (FA) Kupası'nın sahibi Crystal Palace, başkent Londra'daki Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Karşılaşma öncesinde, Liverpool'un trafik kazasında hayatını kaybeden 28 yaşındaki Portekizli futbolcusu Diogo Jota ile kardeşi Andre Silva için tören düzenlendi. Liverpool efsanesi Ian Rush ve Crystal Palace Kulübü Başkanı Steve Parish, Jota ve kardeşi için sahaya çelenk bırakırken, Liverpool taraftarları "Asla yalnız yürümeyeceksin" tezahüratı, Crystal Palace taraftarları ise alkışlarla Portekizli futbolcuları andı.

Mücadelenin normal süresi 2-2 berabere sona erdi. Liverpool'un gollerini 4. dakikada Ekitike ve 21. dakikada Frimpong atarken, Crystal Palace'ın gollerini 17. dakikada penaltıdan Jean-Philippe Mateta ve 77. dakikada Ismaile Sarr kaydetti.