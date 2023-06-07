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CS2 ne zaman çıkacak? Counter Strike CS2 çıkış tarihi

CS2 çıkış tarihi için geri sayım devam ediyor. Popüler çok oyunculu nişancı oyunu Counter-Strike, tarihindeki en büyük teknik sıçrama için çalışmalarına devam ediyor. Oyuncuların gözleri "CS2 ne zaman çıkacak?" sorusuna çevrilmiş durumda. İşte, Counter-Strike CS2 çıkış tarihine dair detaylar...

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  • CS2 ne zaman çıkacak? Counter Strike CS2 çıkış tarihi

    Counter-Strike 2, 22 Mart 2023'te resmi olarak duyurulmuştu. CS2 Beta sürümü bazı oyuncuların kullanımına açıldı. Bu test süresi içinde oyundaki hatalar giderilecek ve son çalışmaların ardından tüm kullanıcılar için açılacak. Peki, CS2 ne zaman çıkacak? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
  • CS2 ne zaman çıkacak? Counter Strike CS2 çıkış tarihi

    COUNTER STRİKE (CS) 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

    Counter Strike 2 ya da diğer ismiyle CS:GO 2 Valve tarafından 22 Mart Çarşamba günü resmi olarak tanıtıldı. Henüz test aşamasında olan oyun yalnızca bazı kullanıcılar tarafından oynanabiliyor. Bu test süresince, Counter-Strike 2 herkese sunulmadan önce oyunun bazı özelliklerindeki hata ve sorunlar tespit edilip düzeltilecek.

    CS 2'nin yaz aylarında yayınlanması bekleniyor.
  • CS2 ne zaman çıkacak? Counter Strike CS2 çıkış tarihi

    CS:GO 2 BETA NASIL OYNANIR?

    Counter Strike 2 beta test sürümü yalnızca Valve’ın belirlediği kişiler tarafından oynanabiliyor. Bu sebeple eğer Valve kullanıcıya beta key göndermediyse oyunu oynamanın başka bir yolu bulunmuyor.
  • CS2 ne zaman çıkacak? Counter Strike CS2 çıkış tarihi

    ALDIĞINI İADE EDEBİLİRSİN

    Oyunun resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımda "Yanlış şeyi mi aldın? Farklı bir silah, zırh veya el bombası mı almak istiyorsunuz? Satın aldığınız ürünü geri satın ve satın alma süresi boyunca tekrar istediğiniz şeyi satın alın." ifadeleriyle CS:GO'da yanlış alınan ekipmanların iade edilememesi Counter Strike 2'de olmayacağı duyuruldu.
  • CS2 ne zaman çıkacak? Counter Strike CS2 çıkış tarihi

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
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