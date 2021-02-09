'Çukur'da şaşırtan değişim!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerTelevizyon'Çukur'da şaşırtan değişim! Çukur'da neler olacak
ABONE OL

'Çukur'da şaşırtan değişim!

SHOW TV'de ekrana gelen, Ay Yapım imzalı fenomen dizi Çukur'da yaşanan değişimler herkesi şoke etti. Kulkan tarafından kaçırılan ve türlü işkencelere maruz kalan Yamaç, uzun bir süre sonra Çukur'a geri döndüğünde hiç beklemediği bir manzarayla karşılaştı. Mahallede hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığı görülürken, bu değişim izleyenleri de şaşkınlığa uğrattı. Çarpıcı gelişmelerin yaşandığı heyecan dolu bölüm sosyal medyada da gündem oldu

'Çukur'da şaşırtan değişim! Çukur'da neler olacak
'Çukur'da şaşırtan değişim!
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur'un dün akşam yayınlanan bölümünde; büyük zorluklar yaşayan Yamaç, Aliço ve Emmi uzun bir zamandan sonra Çukur'a dönmeyi başardılar ancak onları büyük bir sürpriz bekliyordu. Mahallede artık hiçbir şey eskisi gibi değildi. Mahalleye asılan dev "Çukur'un çehresi değişiyor" afişi de mevcut durumu gözler önüne sererken, Çukur'da ekrana gelen bu çarpıcı gelişmelerden sonra gelecek bölümde neler olacağı şimdiden büyük merak konusu oldu.

İşte o anlar;

SOSYAL MEDYA ÇUKUR'U KONUŞTU

Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 6.90 izlenme oranı (rating),13.58 izlenme payı (share),AB'de 5.58 izlenme oranı (rating),11.47 izlenme payı (share),Total'de 7.57 izlenme oranı (rating),15.16 izlenme payı (share) elde etti. #hazırmısınız etiketi Twitter Türkiye'de 8 saat 55 dakika, dünyada ise 3 saat 30 dakika TT listesinde kaldı. İlgiyle izlenen bölüm #çukur etiketiyle de Twitter Türkiye'de 9 saat 15 dakika, dünyada 3 saat 25 dakika boyunca TT listesinde yer aldı. Yaşadığı değişimle dikkat çeken ve oyunculuğuyla büyük beğeni kazanan Aras Bulut İynemli hem Türkiye hem dünya gündeminde uzun süre konuşuldu.

VARTOLU YENİDEN ÇUKUR'DA

Bir süredir Afganistan'da olan Vartolu, İstanbul'a döndü. Kendisini İstanbul'da Cumali Amca karşılarken, ikisi birlikte Çukur'un yolunu tuttu. Amcasıyla birlikte eve dönen Vartolu, Medet ve Saadet ile hasret giderdi. Vartolu, Cumali Amca ile Cumali'yi de bir araya getirerek tanıştırdı.

Cumali, Cumali Amca ile tanışıyor;

YAMAÇ UZUN BİR SÜRE İŞKENCE GÖRDÜ

Yamaç'ı kaçıran Kulkan, küçük bir zindanda çok uzun bir süre ona işkence uyguladı. Yamaç'a kim olduğunu unutturmak isteyen Kulkan, kan donduran yöntemler uyguladı. Yamaç artık bu işkencelere dayanamayacak noktaya gelip benliğini unutmaya başladığında, Kulkan ve adamları zindandan ayrıldı. Zindanından çıkan Yamaç'a ise köylüler el uzattı. Yamaç, köyde çobanlık yaparak, köylülerin verdiği yemeklerle hayatını sürdürmeye başladı. Kim olduğunun artık farkında olmayan Yamaç'a yardım ise Aliço ve Emmi'den geldi. Geçen uzun süre zarfında her yerde Yamaç'ı arayan Aliço ve Emmi, arayışlarının sonunda Yamaç'ı bulmayı başardılar. Adını söyleyemeyen Yamaç, kim olduğunu hatırladı. Yamaç, Aliço ve Emmi yaşadıkları zorlu süreçten sonra İstanbul'a, Çukur'una dönmek için yola çıktı.

"Bundan sonra senin adın böcek"

"Benim adım Yamaç"

EFSUN ZOR DURUMDA

Yamaç'ın bütün hayatı yerle bir olurken, Efsun da uzun süredir zor bir hayatın içindeydi. Bir gazinoda şarkı söylerken görülen Efsun'un hayatı tamamen değişmişti. Bir adamın elinde olan Efsun, gazinoda sahneye çıkıyordu. Bu süreçte Efsun'un kızı da dünyaya gelmişti. Gazinodan çıktıktan sonra hemen kızına koşan Efsun, birlikte geçirebildikleri kısıtlı zamanı değerlendirirken, süresi bitince yanındaki adamlar tarafından bodruma kapatıldı. Efsun'un içinde bulunduğu bu durum izleyenleri de derinden etkiledi.

Efsun, kızıyla birlikte;

Çukur'un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

TV Yayın akışı 9 Şubat 2021 Salı! Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV, TV8 yayın akışı
TELEVİZYONTV Yayın akışı 9 Şubat 2021
Reyting sonuçları 8 Şubat 2021 Pazartesi! Dizi reyting sonuçlarında kim birinci oldu? Pazartesi reytingleri
TELEVİZYON8 Şubat reyting sonuçları açıklandı
Ramo 32. yeni bölüm fragmanı izle - Ramo 31. son bölümde neler oldu?
TELEVİZYONRamo 32. yeni bölüm fragmanı yayında!
Çukur Efsun kimdir? Damla Sönmez kimdir, kaç yaşında?
TELEVİZYONÇukur Efsun'u: Damla Sönmez
Uyanış Büyük Selçuklu 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Selçuklu dizisi 20. son bölüm...
TELEVİZYONUyanış Büyük Selçuklu 21. yeni bölüm...
Sefirin Kızı 40. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 39. son bölüm
TELEVİZYONSefirin Kızı yeni fragman geldi mi?
Çukur 116. yeni bölüm fragmanı yayında mı? - Çukur Çukur 115. son bölüm izle
TELEVİZYONÇukur 116. yeni bölüm fragmanı...
Yasak Elma 98. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 97. son bölüm
TELEVİZYONYasak Elma yeni fragman geldi mi?
Maraşlı 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Maraşlı 5. son bölüm
TELEVİZYONMaraşlı yeni bölüm yayında mı?
Geyikli Gece şiiri kimin? Çukur Yamaç Geyikli Gece şiirini okudu!
TELEVİZYONYamaç Geyikli Gece şiirini okudu!