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Cuma mesajları dualı galeri: Cuma'ya özel galeri yayında! Hayırlı Cumalar mesajları ve sözleri

İslam aleminde önemli bir yere sahip olan Cuma günü için en anlamlı, duygu dolu ve dualı mesajları derledik. 10 Haziran 2022 için Cuma mesajları, sevdiklerinin gününü en özel şekilde kutlamak isteyenler tarafından araştırılıyor. Özellikle WhatsApp, Instagram, Twitter ve Facebook sosyal platformlar ile paylaşım yapmak isteyenler için Cuma mesajları galerisini sizlerle paylaştık. İşte, Cuma gününe özel yeni, resimli galeri...

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  • 01
    Cuma mesajları dualı galeri 2022: En güzel, ayetli, dualı, yeni ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar

    Mübarek Cuma gününe özel 10 Haziran Cuma için hazırladığımız galeriyi sizlerle paylaştık.  En yeni, duygu dolu, dualı ve ayetli cuma mesajları galerisi içerisindeki tüm fotoğrafları ücretsiz şekilde indirebilirsiniz. İndirdiğiniz mesajları WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sosyal platformlar üzerinden paylaşarak Müslüman alemi için bayram niteliği taşıyan bu özel günü kutlayarak, sevdiklerinizi tebrik edebilirsiniz. İşte kısa, dualı, resimli ve yeni Hayırlı Cumalar mesajları...
  • 02
    Cuma mesajları dualı galeri 2022: En güzel, ayetli, dualı, yeni ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar

    Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.

    CUMA NAMAZI KILINIŞI İÇİN TIKLAYINIZ 
  • 03
    Cuma mesajları dualı galeri 2022: En güzel, ayetli, dualı, yeni ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar

    İnkar edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.

     
  • 04
    Cuma mesajları dualı galeri 2022: En güzel, ayetli, dualı, yeni ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar

    Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.
  • 05
    Cuma mesajları dualı galeri 2022: En güzel, ayetli, dualı, yeni ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar

    Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar.

     
  • 06
    Cuma mesajları dualı galeri 2022: En güzel, ayetli, dualı, yeni ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar

    İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumanızı Kabul Etsin.
  • 07
    Cuma mesajları dualı galeri 2022: En güzel, ayetli, dualı, yeni ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar

    Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun. Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar.
  • 08
    Cuma mesajları dualı galeri 2022: En güzel, ayetli, dualı, yeni ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar

    Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat. Hayırlı Cumalar.
  • 09
    Cuma mesajları dualı galeri 2022: En güzel, ayetli, dualı, yeni ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar

    Cennet bahçelerinin gülleri yüzünüze, bülbüllerin nameleri dilinize, Allah'ın sevgisi gönlünüze ve bu güzel günün bereketi üzerinize olsun.
  • 10
    Cuma mesajları dualı galeri 2022: En güzel, ayetli, dualı, yeni ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar

    Ettiğin her dua derdine deva, sağlığına şifa, gözüne nur, gönlüne huzur, ailene ve sevdiklerine huzur getirsin. Hayırlı Cumalar.
  • 11
    Cuma mesajları dualı galeri 2022: En güzel, ayetli, dualı, yeni ve resimli Cuma mesajları ve sözleri ile Hayırlı Cumalar

    Allah’ım! Sen affedicisin, Kerim’sin, affı seversin, beni affet. (Tirmizî, Deavât, 84.) Hayırlı Cumalar.

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