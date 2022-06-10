Mübarek Cuma gününe özel 10 Haziran Cuma için hazırladığımız galeriyi sizlerle paylaştık. En yeni, duygu dolu, dualı ve ayetli cuma mesajları galerisi içerisindeki tüm fotoğrafları ücretsiz şekilde indirebilirsiniz. İndirdiğiniz mesajları WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sosyal platformlar üzerinden paylaşarak Müslüman alemi için bayram niteliği taşıyan bu özel günü kutlayarak, sevdiklerinizi tebrik edebilirsiniz. İşte kısa, dualı, resimli ve yeni Hayırlı Cumalar mesajları...