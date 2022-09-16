Cuma namazı kılınışı her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma namazını eda edecekler tarafından merak ediliyor. Bilindiği gibi Cuma namazı hatada bir defa eda ediliyor. Vakit namazlarına benzer olsa da rekat sayıları ve hutbe gibi şartlarıyla vakit namazlarından farkları bulunuyor. Peki, Cuma namazı nasıl kılınır? İşte Diyanet İlmihali Cuma namazı kılınışı...