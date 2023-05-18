Bir cuma namazı için daha geri sayım başladı. Cuma namazına kısa bir süre kalırken, cuma namazı nasıl kılınır sorusu günün en çok araştırılan konuları arasında yerini aldı. Cuma namazları 4 rekat ilk sünnet, 2 rekat farz ve 4 rekat son sünnet olmak üzere 10 rekattan oluşmaktadır. Peki, "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır, hangi dua ve sureler okunur?" İşte cuma namazı kılınışı...