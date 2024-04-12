12 Nisan Cuma il il namaz saatleri: Bugün Cuma namazı ne zaman, saat kaçta kılınacak?
Cuma günleri, İslam dünyası için kutsal kabul edilir. Hz. Muhammed'in "Güneşin doğduğu en hayırlı gün Cuma'dır; Âdem o gün yaratılmış, o gün cennete konulmuş ve o gün cennetten çıkarılmıştır; kıyamet de Cuma günü kopacaktır." hadisi, Cuma'nın önemini belirtir. Cuma namazı saatleri merak ediliyor. İşte, 12 Nisan Cuma günü için İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da Cuma namazı vakitleri...
Cuma günleri, İslam dünyası için büyük bir önem taşır. Her hafta Cuma günü, cemaat bir araya gelerek birlikte namaz kılar ve ibadetlerini yerine getirir; bu gün yapılan duaların ve ibadetlerin daha faziletli olduğuna inanılır. Cuma namazının vakitleri ise şehirlere göre farklılık göstermektedir. İşte, 12 Nisan Cuma günü için İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da Cuma namazı vakitleri...
12 NİSAN İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İstanbul'da 12 Nisan Cuma namazı saat 13.10'da kılınacak.
12 NİSAN İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
İzmir'de 12 Nisan Cuma namazı saat 13.17'de kılınacak.
12 NİSAN ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Ankara'da 12 Nisan Cuma namazı saat 12.54'de kılınacak.
12 NİSAN BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Bursa'da 12 Nisan Cuma namazı saat 13.10'da kılınacak.
CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?
Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.