Cumanın birincisi 'Kızılcık Şerbeti'

SHOW TV’nin, yapımını Gold Film’in, yapımcılığını Faruk Turgut’un üstlendiği, başrollerini; Barış Kılıç, Evrim Alasya, Ahmet Mümtaz Taylan, Sıla Türkoğlu, Sibel Taşçıoğlu ile Doğukan Güngör’ün paylaştığı reyting rekortmeni dizisi 'Kızılcık Şerbeti', dün yayınlanan yeni bölümüyle her cuma olduğu gibi rakiplerine fark atarak tüm kategorilerde birinci oldu.

'Kızılcık Şerbeti'; ABC1’de 12.07 izlenme oranı, 27.70 izlenme payı, AB grubunda 11.59 izlenme oranı, 30.45 izlenme payı; Total grubunda ise 9.59 izlenme oranı, 23.45 izlenme payı ile zirvede yer aldı. 'Kızılcık Şerbeti'nde, Fatih’in ailesini ilk kez karşısına alarak Doğa’yı sevdiğini açıklaması bölüme damga vurdu.

'KIZILCIK ŞERBETİ' DÜNYA GÜNDEMİNE GİRDİ REKLAM Her cuma sosyal medyanın gündemini belirleyen dizi bu hafta, #KızılcıkŞerbeti etiketiyle dünya gündeminde yaklaşık 3 saat, Türkiye’de ise 10 saat X’in TT listesinde yer aldı. Rekor sayıda paylaşım ve beğeni yorumları alan bölüm adeta soluksuz izlendi.

'KIZILCIK ŞERBETİ’NİN 80'İNCİ BÖLÜMÜNDE NELER OLDU? FATİH AİLESİNE DOĞA’YI SEVDİĞİNİ AÇIKLADI Dizinin yayınlanan bölümünde; Görkem, kötücül oyunlarını bu kez Doğa’nın üzerinden oynamaya çalıştı. Bebeğini düşüren Görkem, kendisini Doğa’nın arabasının önüne atarak suçlamada bulundu. Görkem’in, ağabeyi Gökhan’ı da şahit göstermesi Doğa’nın tutuklanmasına neden oldu. Kıvılcım ve Pembe’nin çocukları için karşı karşıya geldiği nefes kesen bölümde Fatih’i kaybetmekten korkan Görkem şikayetini geri aldı ve Doğa serbest kaldı. Doğa ve Fatih’in romantik buluşmasında, Fatih’in Görkem’den boşanacağını söyleyerek yaptığı tüm hatalar için Doğa’dan özür dilemesi duygusal anlara sahne oldu.

REKLAM Fatih ve Doğa’nın duygu dolu anları; KIVILCIM’IN İLK KONUĞU ÖMER ÜNAL Asude’nin teklifini kabul eden Kıvılcım yeni bir programa başladı. Kıvılcım’ın ilk programının konuğu ise Ömer oldu. ABDULLAH, MERİ’DEN ÖZÜR DİLEDİ Pembe’nin broşunu çalan Sevtap’ın itirafıyla sarsılan Nilay olaya çözüm bularak hem annesini kurtardı hem de Pembe’nin gözüne girmeyi başardı. Pembe’nin hırsızlıkla suçladığı Meri’yi, köşke geri dönmesi için özür dileyerek ikna eden kişi ise Abdullah oldu.

FATİH VE DOĞA YENİDEN BİR ARADA Bölümün final sahnesinde Fatih’in tüm ailesini karşısına alarak Pembe’ye isyan ettiği anlar soluksuz izlendi. Görkem’den boşanacağını söyleyen Fatih, Doğa’yı sevdiğini itiraf ederek sevdiği kadına gitti. Doğa ve Fatih’in birbirine sarılarak sona erdiği bölümün ardından yaşanacaklar büyük bir merakla bekleniyor.

REKLAM İşte geceye damgasını vuran final sahnesi Fatih, Doğa’nın kapısında; YENİ BÖLÜM TANITIMI YAYINLADI “BENİM TEK AİLEM SİZSİNİZ BUNU DA HERKES BÖYLE BİLECEK” Dizinin ekrana gelen yeni bölüm tanıtımında Doğa ve Fatih bir araya geliyor. Doğa’nın evini Görkem’in basması Kıvılcım ve Doğa’yı karşı karşıya getirirken Ömer’in, Hale’nin izini bulması büyük merak uyandırıyor. Heyecanla beklenen yeni bölümde Abdullah ve Fatih’in tansiyonu yüksek tartışması ise akıllarda soru işareti bırakıyor.