        Haberler Spor Basketbol Milli Takım Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik telefonu! - Basketbol Haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik telefonu!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, FIBA 2027 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 1. Tur C Grubu dördüncü maçında Sırbistan'ı 94-86 yenerek ikinci tura yükselmeyi garantileyen A Milli Basketbol Takımı'nı telefonla arayarak tebrik etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2026 - 00:15
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 12 Dev Adam'a tebrik!

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, millilerin Sırbistan'ı 94-86 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu'nun da yer aldığı soyunma odasında Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı aradı.

        Bakan Bak, telefonu A Milli Takım Başantrenörü Ergin Ataman'a verdi.

        Görüşmede ay-yıldızlı takımı tebrik eden Erdoğan, "Arkadaşlar gerçekten bizlere çok farklı bir zafer kazandırdınız. Sırbistan'ı gerek orada gerekse kendi ülkemizde bu şekilde yenmeniz ve birinci sıraya Türkiye olarak oturmanız bize ayrı bir mutluluk yaşattı. Şimdi önümüzde temmuzda Bosna Hersek maçı var. İnşallah o maçları da almak suretiyle yolumuza devam edeceğiz ve Dünya Kupası'na gideceğiz. Tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

        Bakan Bak ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerine, "Türk basketboluna verdiğiniz destek için teşekkür ediyoruz." şeklinde yanıt verdi.

        Ergin Ataman da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür ederek, "2 Temmuz'da Bosna Hersek, 5 Temmuz'da da İsviçre ile oynayacağız. Sağ olun, bekleriz." dedi.

        Milli basketbolcular da Erdoğan'ın tebriğine alkışlarla karşılık verdi.

