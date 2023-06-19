Emekli ve memur maaş zamlarının belirlenmesinde kritik rol oynayan enflasyon rakamları TÜİK tarafından açıklamaya devam ediyor. En düşük memur maaşı şuan için 12 bin 632 TL olurken, Temmuz ayında yapılacak zam ile memur maaşının ne kadar olacağı merak konusu oldu. Ocak ayı memur zammının belirlenmesinde 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı etkili olmuştu. Peki, "En düşük memur maaşı ne kadar olacak, refah payı dahil edilecek mi? İşte 2023 Temmuz memur maaş zammı hakkında tüm merak edilenler...