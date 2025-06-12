Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hindistan'da meydana gelen kazayla ilgili taziye mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'a meydana gelen uçak kazasından ötürü taziye mesajında bulundu
Giriş: 12.06.2025 - 21:13 Güncelleme: 12.06.2025 - 21:13
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'a meydana gelen uçak kazasından ötürü sosyal medya X platformu üzerinden taziye mesajında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan mesajında "Hindistan’ın Ahmedabad şehrinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine, sevenlerine Türk Milleti adına taziyelerimi iletiyor, yaralananlara acil şifalar diliyorum" ifadelerine yer verdi.
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