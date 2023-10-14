Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde geldi! Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak ve vadesi ne kadar olacak? Gözler 150 bin TL 4 yıl vadeli evlilik kredisinde!

Evlilik kredisi başvuruları ne zaman başlayacak? Gözler 150 bin TL 4 yıl vadeli evlilik kredisinde Evlilik kredisi başvuruları en zaman başlayacak? yeni evlenecek çiftlere verilmesi planlanan 150 bin TL ve 4 yıl vadeli krediye başvurmak isteyen çiftler evlilik kredisiyle ilgili detayları merak ediyor. İşte, evlilik kredisi başvuru tarihi ve şartlarıyla ilgili detaylar... Habertürk Giriş: 14.10.2023 - 00:30 Güncelleme: 14.10.2023 - 00:30 facebook

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Evlilik kredisi başvuruları yeni evlenecek çiftlerin gündeminde ilk sıralarda yer alıyor. Bilindiği üzere plana göre 150 bin lira 4 yıl yani 48 ay vadeli evlilik kredisiyle ilgili müjdeli haber Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Yapılan açıklamada kredinin detaylarına da yer verildi. İşte, evlilik kredisi başvuru şartları ile ilgili detaylar...

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA Evlenecek gençlerin ekonomik açıdan desteklenmesi, evliliklerinin daha sağlam temeller üzerine inşa edilmesini amaçlayan projelerimizi tamamladık. Önümüzdeki dönemde Aile ve Gençlik Bankası'na dair kanun teklifini Meclisimizin takdirine sunacağız. Doğalgaz, petrol, madenlerden elde edilen devlet gelirlerinin bir kısmını buraya aktaracağız. Öncelikle aile ve gençlere yönelik pilot projeleri hayata geçirecek ve sonrasında yaygınlaştıracağız. Yeni evlenen çiftlere faizsiz kredi imkanı sunacağız. Aile ve Gençlik Bankası bu uygulamayı pilot proje olarak deprem bölgesinde başlatacağız.

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FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİ NE KADAR, KAÇ TL? "Yeni evlilikleri teşvik etmek üzere, Aile ve Gençlik Bankası üzerinden yeni evlenen çiftlere iki yılı geri ödemesiz 48 ay vadeli 150 bin lira faizsiz evlilik kredisi vereceğiz" Buna göre, yeni evlenen çiftlere faizsiz, 24 ay geri ödemesiz ve 48 ay (4 yıl) vadeli 150 bin TL devlet destekli evlilik kredisi sağlanacak.

Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

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