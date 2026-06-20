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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Yücel Paşmakçı için başsağlığı mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Yücel Paşmakçı için başsağlığı mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Türk halk müziği sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı için taziye mesajı yayımladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20 Haziran 2026 - 23:05 Güncelleme:
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        Yücel Paşmakçı için başsağlığı mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün vefat haberini aldığımız, Türk halk müziğimizin değerli sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, talebelerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

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        #Cumhurbaşkanı Erdoğan
        #Yücel Paşmakçı
        #haberler
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