Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Yücel Paşmakçı için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden Türk halk müziği sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı için taziye mesajı yayımladı
Giriş: 20 Haziran 2026 - 23:05 Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün vefat haberini aldığımız, Türk halk müziğimizin değerli sanatçısı, akademisyen, derlemeci ve koro şefi Yücel Paşmakçı'ya Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine, talebelerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.
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