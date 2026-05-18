Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit polisler için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tekirdağ'da silahlı kavgaya müdahale ettikleri sırada şüpheli şahsın silahla karşılık vermesi sonucu şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi
Giriş: 18 Mayıs 2026 - 12:36
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tekirdağ'da silahlı kavgaya müdahale ettikleri sırada şüpheli şahsın silahla karşılık vermesi sonucu şehit olan polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç'un ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.
AA'da yer alan habere göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, silahlı kavgaya müdahale ettikleri sırada şüpheli şahsın silahla karşılık vermesi sonucu şehit olan polisler Tütüncüler ve Koç'un ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.
