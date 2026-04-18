        Haberler Dünya Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani ile görüştü | Dış Haberler

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani ile görüştü

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. iki lider görüşmede, bölgedeki son gelişmeleri ele aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18 Nisan 2026 - 19:11 Güncelleme:
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Neçirvan Barzani ile görüştü

        İletişim Başkanlığı görüşmeye dair açıklamada bulundu.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran'a yönelik hukuksuz saldırılarla başlayan çatışma sürecinin bölgenin tamamını yorduğunu, savaşın tamamen sona erdirilmesi ve kalıcı barışa ulaşılabilmesi için Türkiye'nin ilgili ülkelerle birlikte gayretlerinin artarak devam ettiğini belirtti.

        İran için ortaya konan ayrılıkçı senaryoların kimseye hayır sağlamayacağını ifade eden Erdoğan, her halükarda Irak'ta sükunetin korunmasının kritik önemde olduğunu kaydetti.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin petrol arzında güzergah çeşitliliğinin önemini ortaya koyduğunu, Kalkınma Yolu'nun ehemmiyetinin bu süreçte bir kez daha görüldüğünü, projeyle ilgili süreçlerin hızlandırılmasının herkes açısından faydalı olacağını vurguladı.

