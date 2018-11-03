Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko, Türkiye - Ukrayna YDSK Toplantısı sonrası imza töreni ve sonrasında basın toplantısında konuştu.

Erdoğan konuşmasının devamında ABD ile yaşanan normalleşme sürecine değinerek şunları söyledi:

"TRUMP, 'HALKBANK KONUSUNDA TALİMAT VERECEĞİM' DEDİ"

"Bir diğer önemli konu da malum finans meselesi ile alakalı Halkbankası'na yönelik adımlardı. Bu konuları kendisi ile görüştük. 'Bu konularla ilgili bakan arkadaşlarıma hemen talimatı vereceğim' dedi.

YAPTIRIMLARIN KALDIRILMASI

Münbiç'le ilgili yine aynı şekilde 'İlgili bakan arkadaşlarıma hemen talimatı vereceğim' dedi. Münbiç konusu ile ilgili olarak bakan arkadaşlarına verdiği talimatı gerçekten biz de gördük. Nitekim onların Savunma Bakanı, Savunma Bakanımızı hemen ertesi gün aradı. Aynı şekilde de 'Hazine Maliye Bakanlarına da hemen talimatı vereceğim' dedi. Bizim Hazine ve Maliye bakanımızı da hemen ertesi gün aradılar. Şu anda görüşmeler bu konu ile ilgili devam ediyor. Bu sürecin başlamış olması her türlü öneme haiz.

Bir diğer taraftan İçişleri ve Adalet bakanlarımızla alakalı konuya gelince orada da eş zamanlı olarak bu yaptırımı kaldırma kararına varmıştık. Onunla ilgili de eş zamanlı olarak Amerika ve Türkiye saati ile belirlenen gün ve saatte yaptırımlar kaldırıldı. Şimdi aramızda böyle bir şey yok. Süreci karşılıklı olarak takip ediyoruz.

10-11 Ekim'de malum Paris'te uluslararası toplantı var. Bu toplantıda sayın Trump'la orada da bir görüşmeyi daha farklı konular olmak üzere, yüz yüze görüşme imkanımız olacak. Sayın Putin'le aynı şekilde. Dünya liderleriyle bu tür konuları görüşme fırsatını da yakalayacağız."

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