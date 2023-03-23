Cumhurbaşkanı Erdoğan "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık" ifadeleri ile en düşük emekli maaşını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başlarını ve en düşük emekli maaşı hakkında merak edilenleri haberimizde derledik. İşte "2023 En düşük emekli maaşı ne kadar oldu ve emekli maaşı arttı mı?" sorularının yanıtı...