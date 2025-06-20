Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filenin Sultanları'nı kabul etti
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı kabul etti.
Giriş: 20.06.2025 - 18:43 Güncelleme: 20.06.2025 - 19:29
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı İstanbul'da kabul etti. Filenin Sultanları’yla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2025 Voleybol Milletler Ligi’ndeki (VNL) başarılarından dolayı ay-yıldızlı oyuncuları tebrik etti.
Ayrıca görüşmeye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da katıldı.
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