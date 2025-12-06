Habertürk
        "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aranması bulunan zanlı, Çanakkalede yakalandı

        "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aranması bulunan zanlı, Çanakkale'de yakalandı

        Cumhurbaşkanına hakaret suçundan aranan A.K., Çanakkale'de gözaltına alındı; 6 Aralık'ta çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.12.2025 - 22:16 Güncelleme: 06.12.2025 - 22:16
        Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandı
        Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aranması bulunan ve Çanakkale'de yakalanan şüpheli, tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamada, 5 Aralık'ta Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aranması bulunan şüpheli A.K'nin, Çanakkale'de gözaltına alındığı belirtildi.

        Şüphelinin, nöbetçi hakimliğe sevk edildiği bildirilen açıklamada, "Şüpheli A.K, 6 Aralık'ta çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

        #Çanakkale
        #Cumhurbaşkanına hakaret
        #haberler
