"Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aranması bulunan zanlı, Çanakkale'de yakalandı
Cumhurbaşkanına hakaret suçundan aranan A.K., Çanakkale'de gözaltına alındı; 6 Aralık'ta çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı
Valilikten yapılan açıklamada, 5 Aralık'ta Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan aranması bulunan şüpheli A.K'nin, Çanakkale'de gözaltına alındığı belirtildi.
Şüphelinin, nöbetçi hakimliğe sevk edildiği bildirilen açıklamada, "Şüpheli A.K, 6 Aralık'ta çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır." ifadelerine yer verildi.