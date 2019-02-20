Geçtiğimiz yıl yaşanan Türk Lirası'ndaki sert değer kaybı iki dev bankaya toplam 155 milyon dolar kazandırdı. Bloomberg News'in haberine göre HSBC, doların 7.24 ile tarihi zirvesine çıktığı 13 Ağustos'ta kur hareketlerinden bir günde 120 milyon dolar kazandı. Deutsche Bank AG'deki işlemcilerin ise 35 milyon dolar kazandığı belirtildi.

KUR 13 AĞUSTOS'TA 7.24 İLE TARİHİ ZİRVEYİ GÖRMÜŞTÜ

Dolar/TL 10 Ağustos'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın "Türkiye ile ilişkilerimiz iyi değil" açıklaması ve Türk çelik ve alüminyumuna yönelik gümrük vergilerinin iki katına çıkarabilme yetkisini vurgulamasıyla 6.50 TL'yi aşmıştı. Kur 13 Ağustos'ta ABD- Türkiye gerginliği ile 7.24 ile tarihi zirvesini görmüştü.

BİR GÜNDE 120 MİLYON DOLAR

Bloomberg News'in HSBC'nin dün açıkladığı 2018 yılı mali sonuçlarından derlediği habere göre HSBC Holdings Plc, Türk Lirası'nda tarihi değer kaybının yaşandığı Ağustos ayında tek bir günde 120 milyon dolar civarında kâr etti.

RİSK MODELLERİNİN ÖNGÖRDÜĞÜNDEN İKİ KAT FAZLA KAZANDI

Habere göre sözkonusu kazanç HSBC'nin piyasa riski modellerinin öngördüğünden iki kat daha fazla.

Bu rakamın bankanın tarihinde tek günde kazandığı en yüksek günlük kâr olduğu ifade edildi.

Türk Lirası'nın keskin şekilde değer kaybettiği ağustos ayında iki haftalık dalgalanmada Deutsche Bank AG'deki işlemcilerin ise 35 milyon dolar kazandığı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 'EKONOMİK SAVAŞ' OLARAK NİTELEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurdaki dalgalanmayı ekonomik savaş olarak nitelemiş ve 10 Ağustos'ta halka döviz bozdurma çağrısı yapmıştı.

BAKAN ALBAYRAK: FİNANSAL OPERASYON

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak kurdaki dalgalanmayı finansal operasyon olarak adlandırmış ve "10 Ağustos saldırısı yabancı bir ülkenin başkentinde planlandı. Alınan önlemlerle birilerinin hayali operasyonu püskürtüldü" demişti.