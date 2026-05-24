Dani Carvajal'den Real Madrid'e duygusal veda! Gözyaşlarını tutamadı
2013 yılından beri Real Madrid'de forma giyen 34 yaşındaki futbolcu Dani Carvajal, İspanyol temsilcisinde son maçına çıktı ve gözyaşlarına hakim olamadı.
Giriş: 24 Mayıs 2026 - 10:44
İspanya La Liga'nın 38. ve son haftasında Real Madrid sahasında Athletic Bilbao'yu 4-2'lik skorla mağlup etti.
2013 yılından beri eflatun-beyazlılarda kariyerini sürdüren Dani Carvajal, karşılaşma sonrası takımdan ayrıldı.
İspanyol sağ bek veda ederken gözyaşlarına hakim olamazken, duygusal anlar yaşadı.