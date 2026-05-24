Dani Carvajal'den Real Madrid'e duygusal veda! Gözyaşlarını tutamadı

Tokat'ta taşkın riskine karşı dev kayalarla 9 kilometrelik set çekildi

Tokat'ta, Almus Barajı'nın yüzde 100 doluluk oranına ulaşması ve bölgenin yağış almasının ardından kente giden Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Ali Hamza Pehlivan, "4 binin üzerinde hanenin tahliyesi gerçekleştirildi. Yaklaşık 15 bin vatandaşımızın bu anlamda güvenlikli bölgelere alınması ki, bu konuda vatandaşlarımıza da teşekkür ediyoruz" dedi. Öte yandan Turhal ilçesinde taşkın riskine karşı Yeşilırmak kenarı boyunca dev kayalarla 9 kilometrelik set çekildi(DHA)