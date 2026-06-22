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        Haberler Spor Voleybol Daniele Santarelli: Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyum

        Daniele Santarelli: Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyum

        2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki son maçında Çin'i 3-2 yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Daniele Santarelli, galibiyeti değerlendirdi. Hedeflerine ulaştıkları için mutlu olduğunu dile getiren Santarelli, "Dört maçı da kazandık. Bu taraftar, bu destekçiler için istediğimiz şey buydu. Gerçekten harika bir haftaydı. Çok mutluyum çünkü hedefimiz buydu ve biz bu hedefe ulaştık. Gelişmek istiyorduk, asla pes etmek istemiyorduk." ifadelerini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22 Haziran 2026 - 00:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Hedefimize ulaştığımız için çok mutluyum"

        A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Daniele Santarelli, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Ankara'da düzenlenen ikinci haftasındaki son maçında Çin'i 3-2 mağlup ettikleri mücadeleyi değerlendirdi.

        Başantrenör Santarelli, Ankara Spor Salonu'nda yapılan müsabakanın ardından AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

        "HEDEFİMİZE ULAŞTIĞIMIZ İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

        Çin'in iyi bir mücadele verdiğini aktaran Santarelli, "Bugün bence iyi bir rakibe karşı oynadık. Birçok takımın ne kadar zorlandığını görüyorum çünkü seviye hiç düşük değil. Her yerde büyük bir denge var. Her takım, herkese karşı kazanabilir ya da kaybedebilir." ifadelerini kullandı.

        Ankara etabındaki tüm maçları kazandıkları için mutlu olduklarını aktaran İtalyan başantrenör, "Dört maçı da kazandık. Bu taraftar, bu destekçiler için istediğimiz şey buydu. Gerçekten harika bir haftaydı. Çok mutluyum çünkü hedefimiz buydu ve biz bu hedefe ulaştık. Gelişmek istiyorduk, asla pes etmek istemiyorduk. Oyunculara 'Bir set kaybetmemiz ya da çok iyi oynamıyor olmamız önemli değil. Önemli olan maçın içinde kalmak.' olduğunu söyledim. Her an hazır olmalarını istedim. Her oyuncu değişiklik için, hamle için hazır olmalıydı." diye konuştu.

        "ÜST ÜSTE ÜÇ MAÇ OYNAYACAĞIZ"

        VNL'in Japonya'da gerçekleştirilecek üçüncü etabında seviyenin yüksek olacağını belirten Santarelli, "Polonya, ABD, Japonya ve Tayland gibi çok önemli rakiplerle karşılaşacağız. Bu yüzden her şeyi değerlendirmek istiyorum. Her galibiyet önemli olacak. Aynı zamanda bazı oyunculara, örneğin Melissa'ya dinlenme fırsatı vermek de önemli olabilir. Bunu daha sonra net şekilde göreceğim." ifadelerini kullandı.

        Ankara seyircisini özleyeceğini dile getiren Daniele Santarelli, "Desteklerini almak gerçekten inanılmazdı. Türkiye'ye bir kez daha gelip Avrupa Şampiyonası'nda oynamak için sabırsızlanıyorum. Çünkü orada neler yaşanacağını hayal bile edemiyorum." şeklinde görüş belirtti.

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