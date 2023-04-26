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Darphane'nin altın üretimi yüzde 408 arttı

Çeyrek altın üretimi, bu yılın ilk çeyreğinde 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 273 artarak 5 milyon 766 bin 940 adet oldu. Darphane'nin farklı ağırlık ve ölçülerdeki toplam altın üretimi de geçen yılın aynı dönemine göre üretime yüzde 408 artarak 9 milyon 888 bin 350 adede ulaştı

Darphane'nin altın üretimi yüzde 408 arttı
AA

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü verilerine göre, Ocak-Şubat 2023'te çeyrek altın üretiminde büyük artış kaydedildi.

Darphane'nin çeyrek üretimi ocakta 2 milyon 211 bin 250 adet, şubatta 2 milyon 243 bin 580 adet ve martta 1 milyon 312 bin 110 adet oldu.

Böylece geçen yılın ilk çeyreğinde 1 milyon 546 bin 960 adet olan çeyrek altın üretimi, bu yılın aynı döneminde yüzde 273 artarak 5 milyon 766 bin 940 adede yükseldi.

Çeyrek altın üretimi geçen yıl ocakta 824 bin 110 adet, şubatta 438 bin 590 adet ve martta 284 bin 260 adet olarak gerçekleşmişti.

Darphane verilerine göre, bu yılın ilk çeyreği ve geçen yılın aynı döneminde çeyrek altın üretimi şöyle:

2023 yılı Çeyreklik (adet)
Ocak 2.211.250
Şubat 2.243.580
Mart 1.312.110
Toplam 5.766.940
2022 yılı Çeyreklik (adet)
Ocak 824.110
Şubat 438.590
Mart 284.260
Toplam 1.546.960

Darphane'nin farklı ağırlık ve ölçülerdeki toplam altın üretiminde de bu yıl adeta "patlama" yaşandı.

Yılın ilk çeyreğinde toplamda 9 milyon 888 bin 350 adet üretim gerçekleştirildi. Böylece geçen yılın aynı dönemine göre üretime yüzde 408 artış kaydedildi.

2022 yılının ilk çeyreğinde ise toplam altın üretimi 2 milyon 421 bin 672 adet olmuştu.

Darphane verilerine göre, bu yılın ilk çeyreği ve geçen yılın aynı dönemindeki altın üretimi şöyle:

2023 yılı
Toplam altın üretimi (Adet)
Ocak 3.890.553
Şubat 3.775.521
Mart 2.222.276
Toplam 9.888.350
2022 yılı
Ocak 1.304.714
Şubat 722.212
Mart 394.746
Toplam 2.421.672

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