Darüşşafaka Lisesi’nin robot kulübündeki öğrenciler, kendi ürettikleri ve “Tenten” adını verdikleri robotla ABD’de 40 ülkeden 15 bine yakın öğrencinin kıyasıya yarıştığı uluslararası FIRST Robotics Competition (FRC) finallerinde Engineering Inspiration Award’un (İlham Veren Mühendislik Ödülü) sahibi oldu.
'Sultans of Türkiye' adını taşıyan kulübün, yarışmanın dünya finallerinde bu seviyede ödül alan ilk Türk takımı olduğu belirtildi.
MASRAFLARINI NASA KARŞILAYACAK
Yapılan açıklamaya göre, Tenten, kurgusal zemindeki bir uzay gemisine nesne fırlatabilme, disk yerleştirebilme ve belirli yükseklikteki platformlardan inme ve platformlara tırmanma gibi farklı beceri kıstaslarının tamamında başarılı oldu.
Siemens Türkiye'nin desteklediği Darüşşafaka Robot Kulübü'nün, aldığı bu ödülle önümüzdeki yıl bölgesel yarışmalara katılmadan doğrudan şampiyonaya gitmeye ve Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansı’nın (NASA) desteğini almaya hak kazandığı kaydedildi. Takımın, 2020’de yine Houstan’da düzenlenecek şampiyonaya katılım bedelinin ise NASA tarafından karşılanacağı bildirildi.
'ARADAKİ BAĞ 113 YIL ÖNCESİNE DAYANIYOR'
Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Hüseyin Gelis, "Siemens ve Darüşşafaka arasındaki güçlü bağların temeli bundan tam 113 yıl önce atıldı. Robot Kulübümüz Sultans of Türkiye, her sene düzenli olarak katıldığı uluslararası FIRST Robotic Competition’dan ödüllerle dönmeyi başardı ve bu sene çıtayı daha da yükselterek, büyük ödülle göğsümüzü kabarttı" dedi.
13 öğrenciden oluşan Darüşşafaka Robot Kulübü’nün mentorları arasında, Siemens Türkiye’nin mühendisleri de yer alıyor.
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