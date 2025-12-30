Darüşşafaka’ya yüksek kurumsal yönetim notu

Şeffaflık, hesap verebilirlik ve sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda 2013 yılında Türkiye’de bağımsız kurumsal yönetim derecelendirme çalışması yaptıran ilk sivil toplum kuruluşu olan Darüşşafaka Cemiyeti, 10 üzerinden aldığı 9,94’lük puan aldığını bildirdi.

Yapılan açıklamaya göre kurumsal yönetim ilkelerine uyum raporunu on üç yıldır kesintisiz olarak yayımlayan Darüşşafaka Cemiyeti, 8,40’lık başlangıç notunu istikrarlı bir gelişimle 2025 yılında 9,94 seviyesine taşıdı.

Türkiye’nin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşlarından biri olan Darüşşafaka Cemiyetinin kurumsal yönetim ilkelerine uyum düzeyi, Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş. tarafından değerlendirildi. 2025 yılına ait derecelendirme çalışması; Pay Sahipleri, Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ile Yönetim Kurulu başlıkları altındaki toplam 302 kriterin analizi sonucunda hazırlandı.

Babası ya da annesi hayatta olmayan, maddi olanakları yetersiz ve yetenekli çocuklara 5. sınıftan itibaren tam burslu, yatılı ve kolej seviyesinde eğitim imkânı sunan Darüşşafaka Cemiyeti, kurumsal yönetişim alanında hayata geçirdiği uygulamalarla bu yıl da notunu yükseltmeyi başardı. Cemiyet, bir önceki yıl 9,89 olan uyum notunu 2025’te 10 üzerinden 9,94’e taşıyarak istikrarlı yükselişini sürdürdü.