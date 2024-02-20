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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Çaykur Rizespor David Akintola: “Rizespor’u ait olduğu üst sıralar hedefini devam ettireceğiz” - Çaykur Rizespor Haberleri

        David Akintola: “Rizespor’u ait olduğu üst sıralar hedefini devam ettireceğiz”

        Çaykur Rizespor'un kış transfer döneminde kadrosuna kattığı David Akintola, "Rizespor'u ait olduğu üst sıralar hedefini devam ettireceğiz" dedi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 15:22 Güncelleme: 20.02.2024 - 15:22
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        "Üst sıralar hedefini sürdüreceğiz"
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 27. Haftasında deplasmanda karşılaşacağı Samsunspor maçı hazırlıklarına devam ediyor. Mehmet Cengiz Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesinde kış transfer döneminde Adana Demirspor’dan renklerine bağladığı 28 yaşındaki Nijeryalı David Akintola, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Trendyol Süper Lig'in dünyadaki en iyi liglerden bir tanesi olduğuna vurgu yapan David Akintola, “İyi bir takıma geldiğimi söylemek isterim. Hocamız bana inanarak beni buraya getirdi. Ne yazık ki iyi bir başlangıç yapamadık. Sivasspor maçında cidden iyi bir futbol ortaya koyduk. Sadece skor olarak istediğimizi alamadık. Elimizden gelenin en iyisi yapmamıza rağmen, bir sonraki maçta maalesef yenildik. Önümüzde Samsunspor maçı var. İyi bir skorla oradan dönmek istiyoruz. Hocamızı tanıyordum, görüşüyorduk. Ben seni takımımda görmek isterim diyordu. Bu sefer de hocam isteyince bende karar vermekte zorlanmadım. Rizespor’a gelmek istediğimi de belirttim. Bence Süper Lig dünyanın en iyi liglerinden biri. Müthiş bir mücadele var. Bende bu mücadelenin içerisinde hedefleri olan bir takıma geldim. Bence bizim Avrupa hedefimiz devam ediyor. Her şey yerli yerine oturduğunda galibiyetlere başladığımız zaman bu hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum. Bu ligde dördüncü senem neler olabileceğini bilebiliyorum” ifadelerini kullandı.

        “Rizespor’u ait olduğu üst sıralarda devam ettireceğiz”

        Taraftarların takımı desteklemeye devam ettikçe kendilerini moral olacağını ifade eden Akintola, “Taraftarlara mesajım şudur, bizi desteklemeye devam etsinler. Son 4 haftadır onları mutlu edemedik. Zor bir süreçten geçiyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Samsunspor maçında da öyle olmak istiyoruz. Bizi desteklemeye devam ederlerse bizde söz veriyoruz onları mutlu etmeye devam edeceğiz. Rizespor’u ait olduğu üst sıralar hedefini devam ettireceğiz” şeklinde konuştu.

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