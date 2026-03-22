David Beckham çiçek fuarına katılacak

David Beckham, aktif futbolu bıraktıktan sonra takım sahibi ve yöneticisi olarak futbol dünyasında varlığını gösterirken, bir taraftan da bahçecilikteki yeteneğiyle tanındı. Beckham, İngiltere'nin prestijli etkinliklerinden biri olan Chelsea Çiçek Fuarı'nda bu yıl bir bahçeye ev sahipliği yapacak.

Beckham, Kral Charles'ın kurduğu Kraliyet Vakfı ile yürütülen bir proje kapsamında bahçe uzmanı Alan Titchmarsh ile birlikte bahçenin açılışını yapacak. 'Meraklı Bahçe' adını taşıyan bu bahçe, bahçıvanlığa yeni başlayan birinin bakış açısını yakalamayı amaçlıyor. Fuarda sergilenecek bahçe, 50 yaşındaki 'Sir' ünvanlı Beckham'ın hayatının ilerleyen dönemlerinde bahçecilikle nasıl tanıştığına dair bilgilerle birlikte sunulacak.

REKLAM

Bu bahçe, yeni nesil bahçıvanlara ilham vermeyi ve Beckham'ın çok önem verdiği bir amaç olan çevreyle ilgili çalışmalara ve geleneksel kırsal el sanatlarına olan ilgiyi teşvik etmeyi hedefliyor.

Beckham aynı zamanda Kral Charles tarafından kurulan ve sürdürülebilirlik ile kültürel mirasın korunmasına odaklanan Kraliyet Vakfı'nın hamisi konumunda.

Beckham, doğa sevgisi sayesinde Kral Charles ile yakın bir ilişki kurmuştu. Charles, iki yıl önce onu Highgrove'daki bahçeleri gezmeye davet etmişti. Beckham ve Kral Charles, geçen yıl da Chelsea Çiçek Fuarı'nda bir araya gelmişti.

Beckham ailesinin İngiltere'nin Cotswolds bölgesindeki evinde muazzam bir bahçe düzenlemesinin olduğu biliniyor. Geniş arazide, turp ve soğan da dahil olmak üzere sebze sıralarının yanı sıra Victoria Beckham ve 14 yaşındaki kızları Harper için dikilen güllerin bulunduğu çiçek tarhları yer alıyor. David Beckham, bahçıvanın rehberliğinde bahçeye çeşitli eklemeler yapıyor. Beckham, ayrıca kendi tavuklarını ve arılarını da besliyor.