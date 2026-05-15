Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Davinson Sanchez: Şampiyonluğun habercisi Beşiktaş maçıydı!

        Davinson Sanchez: Şampiyonluğun habercisi Beşiktaş maçıydı!

        Galatasaray savunmasının kilit isimlerinden Davinson Sanchez, Golvarmı'ya özel açıklamalarda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 15 Mayıs 2026 - 17:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Şampiyonluğun habercisi Beşiktaş maçıydı!"

        Galatasaray savunmasının kilit isimlerinden Davinson Sanchez, Golvarmı’ya verdiği röportajda şampiyonluğun habercisi olarak deplasmandaki Beşiktaş derbisini gösterdi.

        Kolombiyalı futbolcu, "Herkes Fenerbahçe maçından bahsedecektir fakat ben deplasmandaki Beşiktaş maçı demek isterim. Zorluklar çekerek, 10 kişi kalarak ama takım olarak, takım halinde başardık. Bu takım, kendi seviyesinde oynarsa hem Türkiye'de hem de dışarıda çok zor yenilebilecek bir takım" dedi.

        Sanchez, Fenerbahçe galibiyetinin peşinden gelen Samsunspor hüsranını da şöyle değerlendirdi:

        "Bana kalırsa abartılmaması gereken bir maçtı. İyi hazırlanamadık. İşimizi iyi yapamadık. Takım işini iyi yapamadı o maçta ve işimizi iyi yapamamanın bedelini ödedik. Maçları televizyondan, dışarıdan izleyenlerin bazı fikirleri olabilir fakat yapılan yorumlar birçok şeyin farkına varmadan yapılan yorumlar."

        Galatasaray’da üçüncü sezonuna üçüncü şampiyonluğunu yaşayan Davinson Sanchez, VAR’ın gelişinin savunma oyuncularının futbolunu nasıl değiştirdiği sorusuna, "Çok değiştirdi, bunu kabul etmek gerek. VAR, iyi kullanılırsa futbolu güzelleştirebilecek, kötü kullanılırsa özünü kaybetmesine sebep olabilecek bir gereç. Birçok orta hakem şu anda kendisine, kendi verdiği kararlara güvenmez halde. VAR kararını bekleyen, onu arkasına alıp kendi özgüvenini kaybetmiş hakemler görüyoruz. Eğer hakemler sorumluluk almayacaklarsa, her şeyi VAR'a bırakacaklarsa belki yakın gelecekte orta hakemsiz oynamaya başlarız" yanıtını verdi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Xi-Trump zirvesinde kritik konu Tayvan

        Çin Devlet Başkanı Xi, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı görüşmede, Tayvan meselesinin uygun biçimde ele alınmaması halinde ABD ile Çin'in çatışabileceğini ve bunun ilişkileri büyük tehlikeye atacağını bildirdi

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkistan'da konuştu
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        CANLI | Galatasaray 26. şampiyonluğunu kutluyor
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Bakan Şimşek: Yeni vergi planı yok
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Yabancı geri döndü, açık kapandı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        Trump: İran nükleer programını 20 yıl boyunca askıya almalı
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        İran: Amerikalılara hiç güvenmiyoruz
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        15 yaşındaki çocuğun öldüğü bıçaklı kavga kamerada
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        Abdulbaki 16 yaşındaydı... 4. çocuk katil vakası!
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        "Akil insan olmak istemiyorum, icraat yapıyorum!"
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        Kadın doktor avukat sevgilisinin evinde terastan düştü!
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Ülkesinin ilk milyarder sporcusu oldu
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        Kurban parasını çıkarmak için gelmişti, alacak meselesinde öldürüldü
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        CIA'den Küba'ya sürpriz ziyaret
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Kongre iptal davası, Ankara ile birleştirilebilir
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Yalım'dan ek ifade talebi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        Özel, iddialara yanıt verdi
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        En iyi Türk yemekleri sıralandı! Listenin birincisi şaşırttı
        "Necati bir umut evlenmemizi bekliyor"
        "Necati bir umut evlenmemizi bekliyor"
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Pensura 2026 raporunda neler var?
        Pensura 2026 raporunda neler var?