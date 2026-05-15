Davinson Sanchez: Şampiyonluğun habercisi Beşiktaş maçıydı!

Galatasaray savunmasının kilit isimlerinden Davinson Sanchez, Golvarmı’ya verdiği röportajda şampiyonluğun habercisi olarak deplasmandaki Beşiktaş derbisini gösterdi.

Kolombiyalı futbolcu, "Herkes Fenerbahçe maçından bahsedecektir fakat ben deplasmandaki Beşiktaş maçı demek isterim. Zorluklar çekerek, 10 kişi kalarak ama takım olarak, takım halinde başardık. Bu takım, kendi seviyesinde oynarsa hem Türkiye'de hem de dışarıda çok zor yenilebilecek bir takım" dedi.

Sanchez, Fenerbahçe galibiyetinin peşinden gelen Samsunspor hüsranını da şöyle değerlendirdi:

"Bana kalırsa abartılmaması gereken bir maçtı. İyi hazırlanamadık. İşimizi iyi yapamadık. Takım işini iyi yapamadı o maçta ve işimizi iyi yapamamanın bedelini ödedik. Maçları televizyondan, dışarıdan izleyenlerin bazı fikirleri olabilir fakat yapılan yorumlar birçok şeyin farkına varmadan yapılan yorumlar."

Galatasaray’da üçüncü sezonuna üçüncü şampiyonluğunu yaşayan Davinson Sanchez, VAR’ın gelişinin savunma oyuncularının futbolunu nasıl değiştirdiği sorusuna, "Çok değiştirdi, bunu kabul etmek gerek. VAR, iyi kullanılırsa futbolu güzelleştirebilecek, kötü kullanılırsa özünü kaybetmesine sebep olabilecek bir gereç. Birçok orta hakem şu anda kendisine, kendi verdiği kararlara güvenmez halde. VAR kararını bekleyen, onu arkasına alıp kendi özgüvenini kaybetmiş hakemler görüyoruz. Eğer hakemler sorumluluk almayacaklarsa, her şeyi VAR'a bırakacaklarsa belki yakın gelecekte orta hakemsiz oynamaya başlarız" yanıtını verdi.