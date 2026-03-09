Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Davinson Sanchez: Takım olarak ileriye adım atmak istiyoruz - Futbol Haberleri

        Davinson Sanchez: Takım olarak ileriye adım atmak istiyoruz

        Galatasaray'ın Kolombiyalı stoperi Davinson Sanchez, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool'u ağırlayacakları müsabaka öncesi değerlendirmelerde bulundu. Devler Ligi'nde daha fazla ilerlemek istediklerini belirten Sanchez, "Takım olarak ileriye adım atmak istiyoruz, buna odaklandık" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2026 - 14:18 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Takım olarak ileriye adım atmak istiyoruz"

        UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında yarın İngiltere temsilcisi Liverpool'u konuk edecek Galatasaray'da Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, takım olarak kendilerini sürekli geliştirmek istediklerini belirtti.

        Davinson Sanchez, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        "TAKIM OLARAK İLERİYE ADIM ATMAK İSTİYORUZ"

        Şampiyonlar Ligi'nde oynamaya devam etmek istediklerini aktaran Sanchez, "Biz buraya sadece kendimizi denemeye gelmedik. Ne kadar mücadele ettiğimizi göstermek istiyoruz. İyi maçlar oynadık. Bizi zorlayan ve test eden takımlarla da mücadele ettik. Galatasaray ve Türkiye için devam etmek istediğimizi gösterdik. Türk futbolu çok gelişti. 2-3 gün önce maç oynamamız bir şey ifade etmiyor. Bu tarz maçlarda ekstra bir motivasyona ihtiyacımız yok. UEFA Şampiyonlar Ligi, dünyanın en büyük turnuvası. Maça odaklandık. Kendimizi geliştirmek istiyoruz. Deplasmandaki maçta da kendimizi geliştirebiliriz. Takım olarak ileriye adım atmak istiyoruz. Buna odaklandık." ifadelerini kullandı.

        "TAKIM ARKADAŞLARIM İŞİMİ KOLAYLAŞTIRIYOR"

        UEFA Şampiyonlar Ligi'nde en fazla süre alan oyuncu olmasına değinen Sanchez, "Bunu bazen yönetmek kolay değil. Deneyimle bunu öğreniyorsunuz. Olay sadece sahada olmak değil. Kulübünüze yardımcı olabilmek önemli. Bu iş sadece benimle ilgili değil. Takım arkadaşlarıma da müteşekkirim. Onlar da bana yardımcı oluyor. İşimi kolaylaştırıyorlar. Doğru adımları atmaya çalışıyorum. Doğru alışkanlıklar edinmeye çalışıyorum. Şampiyonlar Ligi'nde bu tarz istatistiklere sahip olmak iyi bir şey ama sadece dakika toplamak da bir şey ifade etmiyor. Sahada olduğum zaman takımın öz güvene sahip olması önemli." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO

        26 yıllık yuvaya kardeş hançeri: 18 bıçak darbesiyle gelen veda

        İzmir'de arsa anlaşmazlığı nedeniyle Almanya'dan gelerek ablasını öldürüp eniştesini ağır yaralayan cinayet zanlısı, polis ekiplerine teslim oldu. Olaydan sağ kurtulan adam ve kızı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde katil zanlısının en ağır cezayı alması için adalet çağrısında bulundu. (İHA) 

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        Putin'den Mücteba Hamaney'e tebrik
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Tehran Times'tan çarpıcı kapak: "Trump, onların gözlerine bak"
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Borsalarda büyük satış dalgası
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        Mücteba Hamaney, niçin ?
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        İran'ın yeni lideri Mücteba Hamaney oldu
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        Evinden çıkanları kovalarken öldürüldü!
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        İBB ‘yolsuzluk’ davası başladı
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        "F.Bahçe, hakemi ve sistemi yendi"
        ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinde sır çözüldü!
        ‘Kirpi Ahmet’ cinayetinde sır çözüldü!
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Sağlık durumu hakkında açıklama
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Okullarda ara tatil kalkıyor mu?
        Emekliler için kader haftası
        Emekliler için kader haftası
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Şampiyonluk yarışında kalan maçlar...
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Yaşı: 18... İşi: Tetikçi... Tarifesini açıkladı!
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Fenerbahçe'nin golünde ofsayt var mı?
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Müzik dünyasının acı kaybı
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        Oğlunu bıçaklayan kişiyi tüfekle öldürdü!
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları
        9 - 15 Mart haftalık burç yorumları