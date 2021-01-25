HABERTURK.COM

Dünyanın en önemli siyasetçi, iş insanı ve ekonomistlerini bir araya getiren Davos Dünya Ekonomi Forumu bugün başlıyor. Ancak her yıl ilgiyle takip edilen zirveye rağmen İsviçre'nin Davos kasabasının sokaklarına bu yıl sessizlik hakim oldu. Bunun nedeni koronavirüs sebebiyle zirvenin ilk kez sanal olarak düzenleniyor olması.

Dünya Ekonomik Forumu (WEF) sitesinde yer alan bilgilere göre Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Almanya Şansölyesi Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de aralarında bulunduğu yaklaşık 2.000 kişi 'güveni yeniden inşa etmek için kritik bir yıl' temasıyla gerçekleşecek zirveye katılacak.

Avrupa Komisyonu Ursula von der Leyen ve Dünya Sağlık Örgütü Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un da konuşma yapacağı panellerde 2021'de koronavirüs salgını dolayısıyla uygulanması gereken politikalar ele alınacak.

FATİH BİROL KATILIMCILAR ARASINDA

WEF'in yayımladığı katılımcı listesinde Türkiye'den şimdilik sadece Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol yer alıyor.

WEF Başkanı Klaus Schwab zirveyle ilgili yaptığı açıklamada "Güveni yeniden inşa etmek ve küresel işbirliğini artırmak, koronavirüsle mücadelede yenilikçi ve cesur önlemler alınması için kritik önem taşıyor. Bu eşsiz toplantı liderlere vizyonlarını sunmaları ve günümüzün en önemli sorunlarına değinmeleri fırsatını sunacak" ifadelerini kullandı.

Davos, sadece katılımcıların ve basının değil her yıl protestocuların da akınına uğrardı ancak bu yıl muhtemelen 'küresel elit' sanal olarak protesto edilecek.