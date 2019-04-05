Sporun yenilikçi yüzü decathlon; mont, çanta, bot, yağmurluk, polar, çadır, bisiklet, yağmurluk, saat, eldiven, gibi ürünleri ile spor yapmayı kolaylaştırıyor. Bu nedenle yüz binlerce sporsever, Decathlon'un çalışma saatlerini merak ediyor.

DECATHLON ÇALIŞMA SAATLERİ NEDİR?

Decathlon mağazaları haftanın 7 günü hizmet vermektedir. Hafta içi ve hafta sonu olmak üzere 10.00-22.00 saatleri arasında açık olan Decathlon mağazaları, resmi tatil günlerinde ve dini bayramlarda da hizmet vermektedir.